«Захопити командира, убити всіх інших»: на CNN оприлюднили нові докази воєнних злочинів росії

Американська телекомпанія CNN отримала доступ до аудіозаписів, які свідчать про жахливі злочини російських військових проти українських полонених. У перехоплених радіоповідомленнях звучать накази про страту: «Захопити командира та вбити всіх інших». Як повідомляє CNN, ці записи, ймовірно, належать російським військовим, що брали участь в інциденті в Запорізькій області у листопаді минулого року.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти CNN порівняли радіопередачі з відеозаписами, зробленими з дрона, та поспілкувалися з експертами, які підтвердили автентичність матеріалів. На відео видно шістьох українських солдатів, які щойно потрапили в полон. Неподалік здіймаються клуби диму. На аудіозаписах звучать накази на знищення військовополонених.

Згідно з міжнародним правом, страта полонених є воєнним злочином. Джерела CNN зазначають, що записи є частиною офіційного розслідування Генеральної прокуратури України. У матеріалах фіксується, що накази про розправу звучали неодноразово: «Захопіть командира та до біса інших», «Позбудься інших, чорт забирай!» та інші. В одному з уривків чути фразу: «Ми вбили цих клятих інших».

Журналісти CNN працювали з понад 25 хвилинами радіопередач і трьома хвилинами відео, роблячи висновок про явний зв’язок між комунікацією та подіями, зафіксованими на дрон-кадрах.

Представник Координаційного штабу з поводження з полоненими Богдан Охріменко припустив, що російські військові могли просто не хотіти витрачати ресурси на утримання полонених, тому прийняли рішення про їх ліквідацію.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що війська рф продовжують чинити воєнні злочини проти українських бійців, демонструючи зневагу до будь-яких норм та законів. Зокрема, на Курщині окупанти розстріляли 9 українських полонених військових.

Читайте також: Під Волновахою окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ

РЕКЛАМА

144

Читайте нас у Facebook