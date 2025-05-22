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Тобі личить: колишня учасниця «Холостяка» чекає на дитину

15:57 22 травня 2025
Марина Голд із чоловіком

Найяскравіша учасниця дванадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк» Марина Голд, яка нещодавно одружилася, вразила новиною. На своїй сторінці у соціальній мережі дівчина виклала відео, на якому разом з чоловіком тримають у руках бокали червоного вина, яке виливають на землю та замінюють на пляшки з водою. У самому кінці відео видно, що Марина вагітна, а підпис свідчить про те, що дитина має зʼявитися на світ вже у цьому році.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Марина, яка жила у Харківській області, виїхала до США. Дівчина мала проблеми з вагою та на своїй сторінці у мережі розповідала про складнощі, коли розпочинаєш життя з «нуля». Рік тому Марина познайомилася з українцем, який давно живе у Америці, а вже навесні 2025 року пара одружилася.

«Які гарні новини, — відреагували на відео у мережі. - Аж не віриться».

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«Вітаю, легкої вагітності та пологів!» — написали у коментарях.

«Вітаю, Маринко, як тобі личить вагітність», — зауважили підписники.

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Нагадаємо, влітку стартують зйомки 14-го сезону «Холостяка».

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