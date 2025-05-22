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Гороскоп

Доля простягне руку допомоги: на п'ять знаків зодіаку чекають на сюрпризи наприкінці тижня

16:57 22 травня 2025
Кому пощастить наприкінці тижня 23-25 травня

Астрологи, які раніше розповіли, яким трьом знакам зодіаку Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року, назвали знаки зодіаку, яким пощастить наприкінці цього тижня. У цей період енергія планет сприяє успіху, успішним починанням та внутрішньому підйому. Тим, хто давно мріяв про зміни, варто бути особливо уважними — доля може простягнути руку допомоги, пише slovofraza.com.

Телець
У Тельців починається світла смуга, особливо у фінансовій сфері — можливі премії чи несподівані прибутки. Енергії та мотивації побільшає, щоб завершити давно відкладені справи. Відносини з близькими стануть теплішими, а непорозуміння залишаться в минулому. Все даватиметься легше, особливо якщо мова про будинок і турботу про себе. Не соромтеся побалувати себе — це вихідні для того, щоб зробити щось приємне для себе.

Близнюки
Тиждень завершиться вдало: на вас чекають цікаві пропозиції, вигідні знайомства та шанс проявити себе. Розум буде гострим, а спілкування легким і радісним. Не виключені поїздки та несподівана грошова винагорода. Головне — не сидіти вдома, чим активніше будете, тим більше вдалих шансів надасть вам Всесвіт. Ці вихідні — для яскравих звершень.

Лев
Кінець тижня для Левів — справжній тріумф. В особистому житті та кар'єрі будуть важливі знайомства та зізнання. Успіх буде на вашому боці — від випадкових подарунків долі до вірних рішень у потрібний момент. Це час для творчого самовираження. Це ваша зоряна година — не пропустіть шанс проявити себе.

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Терези
Терези відчують гармонію та внутрішній баланс. Світ стане м'якшим, а відносини — теплішими. Можливі романтичні зустрічі чи поновлення старих почуттів. Час для творчості та інтуїтивних рішень. Все, що пов'язане з красою та мистецтвом, принесе натхнення. Зірки на вашому боці — зробіть життя яскравішим і прекраснішим.

Стрілець
Стрільці відчують натхнення та легкість. Нові ідеї та проєкти принесуть користь, а особисте життя буде успішним — романтика та приємні зустрічі. Вас супроводжуватиме потужна енергія, яка допомагає навіть після важкого тижня. Не бійтеся рухатися вперед, зараз вам щастить і світ готовий підтримати вас.

Як писали «ФАКТИ», раніше фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 19 по 25 травня 2025 року.

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