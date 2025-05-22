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Гірчицею — по довгоносику: як правильно приготувати корисний розчин для малини
Досвідчені городники розповіли, як захистити малину від довгоносика за допомогою гірчиці, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».
«Хочу розповісти вам про розчин із гірчиці, який здатний позбавити вас такого шкідника, як довгоносик. Він здатний сильно пошкодити кущі малини і залишити вас практично без довгоочікуваного врожаю. Для приготування розчину вам знадобиться пакет гірчичного порошку (20 г) та 10 літрів теплої води. Розведіть порошок у воді та залиште суміш настоюватися на 12 годин, щоб розчин став однорідним. Готовий розчин необхідно залити в пульверизатор і обприскати кущі малини. Для кращого ефекту проводьте обприскування двічі на місяць: перший раз, коли почнуть розпускатися бруньки, а другий — через кілька тижнів після першого. Цей простий спосіб допоможе захистити вашу малину та зберегти врожай!» — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», гірчицю також можна використовувати як підживлення малини. Для цього потрібно використати настій порошку гірчиці. Для цього склянку порошку потрібно всипати у відро з десятилітровою теплою водою. Ретельно розмішати та полити всі кущики на ділянці.11
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