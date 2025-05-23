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«Реал» оголосив про звільнення головного тренера: Карло Анчелотті вже знайшли заміну
Мадридський «Реал», який розпрощався з легендарним футболістом Лукою Модричем, оголосив на офіційному сайті про звільнення з посади головного тренера італійця Карло Анчелотті.
Востаннє 65-річний фахівець керуватиме мадридським грандом у суботу, 24 травня, коли «Реал» прийме «Реал Сосьєдад» у рамках 38-го туру чемпіонату Іспанії. На стадіоні «Сантьяго Бернабеу» відбудеться церемонія вшанування Анчелотті, який у нинішній Ла Лізі посів друге місце, програв у фіналі Кубка Іспанії «Барселоні» та дійшов із підопічними до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
«Наш клуб хоче висловити свою подяку та любов одній з найбільших легенд „Реала“ та світового футболу. Карло Анчелотті очолював нашу команду під час одного з найуспішніших періодів за 123-річну історію і став тренером з найбільшою кількістю трофеїв в історії клубу: три Ліги чемпіонів, три клубні чемпіонати світу, три Суперкубки УЄФА, два чемпіонські титули Ла Ліги, два Кубки Іспанії. Загалом 15 титулів за шість сезонів, проведених у нашому клубі», — йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Реала».
Нагадаємо, що Карло Анчелотті очолював «Реал» з 2021 року, до цього працював у клубі з 2013 до 2015 року. У червні колишній наставник «Парми», «Ювентуса», «Мілана», «Челсі», «ПСЖ», «Баварії», «Наполі» та «Евертона» очолить найтитулованішу збірну планети — команду Бразилії.
Як відомо, найближчого понеділка новим головним тренером «Реала» призначать колишню легенду клубу, екснаставника «Байєра» 43-річного Хабі Алонсо.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» під керівництвом Карло Анчелотті завоював Суперкубок УЄФА.
Фото ФК «Реал»40
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