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Окупанти знову розстріляли полонених: що відомо
На Покровському напрямку, де жорстокі бої точаться вже кілька місяців, російські загарбники здійснили черговий злочин — розстріляли полонених.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Згідно з оперативними даними, зранку 22 травня російські терористи здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували завдання четверо українських бійців.
«Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома», — пише Офіс генпрокурора.
Наразі встановлюються всі обставини подій та особи причетні до воєнного злочину.
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, він відправив офіційні листи до Організації Об'єднаних Націй (ООН) й Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).
Зазначимо, що під час повномасштабної війни проти України росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, скоюючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру — житлові будинки, лікарні, школи та енергетичні об’єкти.
Окрім ракетних ударів і бомбардувань, фіксуються численні випадки страти українських військовополонених. Нещодавно CNN оприлюднило докази того, що командування росії наказує своїм підлеглим вбивати українських захисників, які здаються у полон.
Як повідомляли «ФАКТИ», на початку травня під Волновахою окупанти також розстріляли полонених бійців ЗСУ.98
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