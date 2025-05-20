Вічна війна: в Європі повідомляють, що влада України готується до багаторічного протистояння з рф

В Україні вважають, що війна на виснаження з росією, яка практично зайшла в глухий кут, ймовірно, триватиме ще кілька років, незважаючи на зусилля, до яких підштовхує Дональд Трамп, щоб припинити бойові дії. Після безрезультатного завершення перших прямих переговорів між Києвом і Москвою в Стамбулі українські високопосадовці не бачать жодних доказів того, що Москва серйозно налаштована на мир, пише Guardian.

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Ці коментарі з'явилися в той час, коли росія у ніч на 18 травня здійснила найбільшу за час війни атаку з використанням безпілотників. 273 дрони були спрямовані в основному проти Київської області, а також Дніпропетровської та Донецької областей.

«росіяни не можуть нас знищити, а ми не можемо звільнити територію, — сказав один високопоставлений український чиновник в інтерв'ю Guardian, додавши, що без значної допомоги США ця ситуація, швидше за все, залишиться і потенційно погіршиться. — Без США неможливо змінити баланс. І з часом це змістить баланс на користь росії. Ми все ще будемо живі, але заплатимо величезну ціну».

Ці коментарі пролунали на тлі недвозначних заяв росіян про прагнення кремля продовжувати тривалу війну і висувати максимальні вимоги в обмін на мир. Зокрема, йдеться про виведення Україною своїх військ з п'яти областей, включно з територіями, які не окуповані російськими військами.

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Хоча деякі українські посадовці вважають, що у випадку майбутніх переговорів може з'явитися більше простору для гнучкості, у найбільш фундаментальних питаннях Україна і москва далекі як ніколи.

«Є кілька реальних питань, пов'язаних з незалежністю і суверенітетом, а також економічними і безпековими зв'язками із Західною Європою, — цитує видання високопоставленого чиновника. — З іншого боку, розмір армії України буде обмежений економічними причинами. Нейтралітет, якого вимагає росія — це питання формулювання. Але ми не можемо погодитися на скасування зв'язків із Заходом».

Є ще один фактор проти припинення бойових дій. А саме — путін розуміє, що відновлення війни після тривалого перемир'я буде більш складним завданням, ніж продовження нинішнього конфлікту.

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Також багато хто в Києві усвідомлює, що в умовах тривалої війни на виснаження і зі значно меншими ресурсами, ніж у росії, Україна — без посилення підтримки з боку США і Європи — стикається з довгостроковим ризиком.

«Війна на виснаження схожа на плато з перепадом в кінці, — сказав виданню український високопосадовець. — Це падіння — це крах лінії фронту. Ви не можете сказати, коли це станеться. Але ви повинні дивитись в майбутнє».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», метою війни росії залишається повна капітуляція України.

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