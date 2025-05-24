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Спорт

У футболіста збірної України народився син (фото)

18:07 24 травня 2025
Данило Сікан із дружиною

Футболіст турецького «Трабзонспора» та збірної України Данило Сікан, який виграв з командою U20 «золото» чемпіонату світу, вперше став батьком.

Про це колишній форвард «Шахтаря» повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото дружини Тетяни разом із сином.

«Ласкаво просимо у світ, наш хлопчику. 19.05.2025», — написав щасливий батько.

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Нагадаємо, що 24-річний Данило Сікан, в активі якого 7 матчів та 1 м'яч у футболці збірної України, у січні 2025-го перейшов із «Шахтаря» до «Трабзонспора» за 6 млн євро. У складі турецького клубу нападник у 16 поєдинках відзначився 3 влучними ударами та 2 гольовими передачами.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данило Сікан побив п'яного росіянина-провокатора в Туреччині.

Фото Instagram

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