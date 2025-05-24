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- 18:07 У футболіста збірної України народився син
У футболіста збірної України народився син (фото)
Футболіст турецького «Трабзонспора» та збірної України Данило Сікан, який виграв з командою U20 «золото» чемпіонату світу, вперше став батьком.
Про це колишній форвард «Шахтаря» повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото дружини Тетяни разом із сином.
«Ласкаво просимо у світ, наш хлопчику. 19.05.2025», — написав щасливий батько.
Нагадаємо, що 24-річний Данило Сікан, в активі якого 7 матчів та 1 м'яч у футболці збірної України, у січні 2025-го перейшов із «Шахтаря» до «Трабзонспора» за 6 млн євро. У складі турецького клубу нападник у 16 поєдинках відзначився 3 влучними ударами та 2 гольовими передачами.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Данило Сікан побив п'яного росіянина-провокатора в Туреччині.
Фото Instagram90
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