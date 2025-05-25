Пиріг з малиною: ідеальне доповнення до філіжанки кави

Завжди хочеться мати під рукою швидкий та легкий рецепт пирога, особливо в сезон ягід та фруктів. Хоч і написано, що це пиріг з малиною, ви легко можете замінити малину на полуницю, чорницю, ожину або абрикоси. Насолоджуйтеся ароматною домашньою випічкою, приготовленою власноруч, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

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Інгредієнти: 500 г малини

170 г цукрової пудри

Цедра одного лимона

100 г вершкового масла

40 г рослинної олії

160 г молока

3 яйця

280 г борошна

10 г розпушувача

3 г соди

Пудра для декору

Приготування

Підготувати форму для випічки 22−24 см в діаметрі. Це може бути кільце для бісквіта, завернуте фольгою. Розтопити вершкове масло. Просіяти борошно разом з розпушувачем та содою. До яєць додати цедру лимона, можна додати ваніль, цукрову пудру. Збити до обʼєднання інгредієнтів.

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Влити молоко, олію та вершкове масло, ще раз збити. Поступово всипати сухі інгредієнти. Розмішати.

У форму вилити більшу частину суміші для пирога, викласти 400 г малини. Вилити решту тіста і зверху викласти решту малини. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці від 40 хв до 1 години. За потреби верх пирога накрити фольгою. Перевірити деревʼяною шпажкою на готовність. Охолоджений пиріг потрусити цукровою пудрою.

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