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Пиріг з малиною: ідеальне доповнення до філіжанки кави
Завжди хочеться мати під рукою швидкий та легкий рецепт пирога, особливо в сезон ягід та фруктів. Хоч і написано, що це пиріг з малиною, ви легко можете замінити малину на полуницю, чорницю, ожину або абрикоси. Насолоджуйтеся ароматною домашньою випічкою, приготовленою власноруч, ділиться кулінарка Світлана Климовська.
Інгредієнти:
- 500 г малини
- 170 г цукрової пудри
- Цедра одного лимона
- 100 г вершкового масла
- 40 г рослинної олії
- 160 г молока
- 3 яйця
- 280 г борошна
- 10 г розпушувача
- 3 г соди
- Пудра для декору
Приготування
Підготувати форму для випічки 22−24 см в діаметрі. Це може бути кільце для бісквіта, завернуте фольгою. Розтопити вершкове масло. Просіяти борошно разом з розпушувачем та содою. До яєць додати цедру лимона, можна додати ваніль, цукрову пудру. Збити до обʼєднання інгредієнтів.
Влити молоко, олію та вершкове масло, ще раз збити. Поступово всипати сухі інгредієнти. Розмішати.
У форму вилити більшу частину суміші для пирога, викласти 400 г малини. Вилити решту тіста і зверху викласти решту малини. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці від 40 хв до 1 години. За потреби верх пирога накрити фольгою. Перевірити деревʼяною шпажкою на готовність. Охолоджений пиріг потрусити цукровою пудрою.
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