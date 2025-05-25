41.07 / 41.67 46.58 / 47.33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Пиріг з малиною: ідеальне доповнення до філіжанки кави

20:07 25 травня 2025
Пиріг з малиною

Завжди хочеться мати під рукою швидкий та легкий рецепт пирога, особливо в сезон ягід та фруктів. Хоч і написано, що це пиріг з малиною, ви легко можете замінити малину на полуницю, чорницю, ожину або абрикоси. Насолоджуйтеся ароматною домашньою випічкою, приготовленою власноруч, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

Інгредієнти:

  • 500 г малини
  • 170 г цукрової пудри
  • Цедра одного лимона
  • 100 г вершкового масла
  • 40 г рослинної олії
  • 160 г молока
  • 3 яйця
  • 280 г борошна
  • 10 г розпушувача
  • 3 г соди
  • Пудра для декору

Приготування

Підготувати форму для випічки 22−24 см в діаметрі. Це може бути кільце для бісквіта, завернуте фольгою. Розтопити вершкове масло. Просіяти борошно разом з розпушувачем та содою. До яєць додати цедру лимона, можна додати ваніль, цукрову пудру. Збити до обʼєднання інгредієнтів.

РЕКЛАМА

Влити молоко, олію та вершкове масло, ще раз збити. Поступово всипати сухі інгредієнти. Розмішати.

У форму вилити більшу частину суміші для пирога, викласти 400 г малини. Вилити решту тіста і зверху викласти решту малини. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці від 40 хв до 1 години. За потреби верх пирога накрити фольгою. Перевірити деревʼяною шпажкою на готовність. Охолоджений пиріг потрусити цукровою пудрою.

Раніше «ФАКТИ» публікували «дуже смачний рецептик» від Івана Янюка — кисло-солодкі огірочки, які швидко готуються і мають неперевершений смак.

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп на 25 травня 2025 року для кожного знаку зодіаку

Овнам — несподіване знайомство та цікава ідея, Левам — приплив сил: гороскоп і ритуал очищення від мольфара на 25 травня

Нікола Пельтц з батьками, соцмережі

Зробив інвалідом й спотворив обличчя: на батьків дружини Брукліна Бекхема подають до суду через напад пітбуля

Як і чим поливати помідори

Як і чим поливати помідори, щоб вони не хворіли: ці хитрощі допоможуть

Таро-прогноз на 25 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Ракам — «Утримання» та сюрприз, Козерогам — «Трійка Кубків» та прибуток: Таро-прогноз на 25 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів