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Книга рецептів

«Дуже смачний рецептик» від Івана Янюка: кисло-солодкі огірочки, які швидко готуються і мають неперевершений смак

9:56 25 травня 2025
Іван Янюк показав, як готує огірки, фото скріншот відео

Кулінар Іван Янюк, який розповідав, як смачно замаринувати оселедець, та ділився рецептом недорогих пасок, запропонував ще один простий, але дуже гарний рецепт для огірків.

«Кисло-солодкі огірочки — це дуже смачні огірочки. Готуються дуже швидко, а смак просто неперевершений», — зазначив кулінар.

Інгредієнти:
Огірки — 600 г.
Перець Чілі — 2 шт.
Цибуля — 2 шт.

Маринад:
Вода — 600 мл.
Куркума — 1 ч/л.
Цукор — 5 ст/л.
Лавровий лист — 4 шт.
Перець горошок — 1 ч/л.
Оцту — 100 мл.

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Приготування:

Огірки помити, відрізати хвостики й нарізати кільцями.

Цибулю та перець теж нарізати кільцями.

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У банку овочі складати шарами — огірки, потім цибуля з перцем, далі знову огірки й т.д.

Приготувати маринад.

Залити огірки маринадом й закрити банку кришкою.

Залишити маринуватися приблизно 5 годин. Через 5 годин огірки можна пробувати. Вони виходять дуже ароматними й смачними.

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