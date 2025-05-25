- 12:20 Улюблена страва аристократів і голлівудських красунь: фермер з Полтавщини відроджує вирощення спаржі, забороненої більшовиками
- 12:07 Сатурн вступає в силу: хто отримає ключі від щастя
- 11:44 Мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує путіна: Зеленський про страшну атаку на Україну
- 11:23 Найгірший — «білорусь»: аналітики назвали чотири сценарії закінчення війни в Україні
- 11:12 Суркіс із онуком та Ярмоленко з батьками: «Динамо» відсвяткувало чемпіонський титул в УПЛ
- 10:56 Анджелині Джолі потрібен захисти від власної охорони? Актриса здивувала своєю поведінкою в Каннах
- 10:26 Уночі дрони атакували аеродром «Мігалово» у російській Твері та «відвідали» Тульську область
- 09:56 «Дуже смачний рецептик» від Івана Янюка: кисло-солодкі огірочки, які швидко готуються і мають неперевершений смак
- 09:26 ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць: кому чекати надбавки у червні
- 08:55 Наймасованіший удар: росія била по Україні «Іскандерами» та «Калібрами», атакувала «шахедами» та крилатими ракетами
- 08:18 Овнам — несподіване знайомство та цікава ідея, Левам — приплив сил: гороскоп і ритуал очищення від мольфара на 25 травня
- 24.05 22:27 Бум намистин: деякі нюанси цього тренду вас здивують
«Дуже смачний рецептик» від Івана Янюка: кисло-солодкі огірочки, які швидко готуються і мають неперевершений смак
Кулінар Іван Янюк, який розповідав, як смачно замаринувати оселедець, та ділився рецептом недорогих пасок, запропонував ще один простий, але дуже гарний рецепт для огірків.
«Кисло-солодкі огірочки — це дуже смачні огірочки. Готуються дуже швидко, а смак просто неперевершений», — зазначив кулінар.
Інгредієнти:
Огірки — 600 г.
Перець Чілі — 2 шт.
Цибуля — 2 шт.
Маринад:
Вода — 600 мл.
Куркума — 1 ч/л.
Цукор — 5 ст/л.
Лавровий лист — 4 шт.
Перець горошок — 1 ч/л.
Оцту — 100 мл.
Приготування:
Огірки помити, відрізати хвостики й нарізати кільцями.
Цибулю та перець теж нарізати кільцями.
У банку овочі складати шарами — огірки, потім цибуля з перцем, далі знову огірки й т.д.
Приготувати маринад.
Залити огірки маринадом й закрити банку кришкою.
Залишити маринуватися приблизно 5 годин. Через 5 годин огірки можна пробувати. Вони виходять дуже ароматними й смачними.
Раніше ми розповідали, як приготувати бюджетну юшку з червоної риби за рецептом Ектора Хіменеса Браво.108
Читайте нас у Facebook
Тигрів чекають одкровення, а Змії опиняться у центрі подій: східний гороскоп на 26 травня — 1 червня