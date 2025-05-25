«Дуже смачний рецептик» від Івана Янюка: кисло-солодкі огірочки, які швидко готуються і мають неперевершений смак

Кулінар Іван Янюк, який розповідав, як смачно замаринувати оселедець, та ділився рецептом недорогих пасок, запропонував ще один простий, але дуже гарний рецепт для огірків.

ВІДЕО ДНЯ

«Кисло-солодкі огірочки — це дуже смачні огірочки. Готуються дуже швидко, а смак просто неперевершений», — зазначив кулінар.

Інгредієнти:

Огірки — 600 г.

Перець Чілі — 2 шт.

Цибуля — 2 шт.

Маринад:

Вода — 600 мл.

Куркума — 1 ч/л.

Цукор — 5 ст/л.

Лавровий лист — 4 шт.

Перець горошок — 1 ч/л.

Оцту — 100 мл.

РЕКЛАМА

Приготування:

Огірки помити, відрізати хвостики й нарізати кільцями.

Цибулю та перець теж нарізати кільцями.

РЕКЛАМА

У банку овочі складати шарами — огірки, потім цибуля з перцем, далі знову огірки й т.д.

Приготувати маринад.

Залити огірки маринадом й закрити банку кришкою.

Залишити маринуватися приблизно 5 годин. Через 5 годин огірки можна пробувати. Вони виходять дуже ароматними й смачними.

РЕКЛАМА

Раніше ми розповідали, як приготувати бюджетну юшку з червоної риби за рецептом Ектора Хіменеса Браво.

108

Читайте нас у Facebook