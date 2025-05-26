Де і коли дивитись онлайн фінал Ліги конференцій «Бетіс» — «Челсі»: розклад трансляцій та ставки букмекерів

Слідом за фіналом Ліги Європи в середу, 28 травня, на стадіоні «Мейські» у польському Вроцлаві відбудеться вирішальний поєдинок Ліги конференцій, у якому зіграють іспанський «Бетіс» і клуб українця Михайла Мудрика, що провалив допінг-пробу, англійський «Челсі» (арбітр — Ірфан Пельто з Боснії та Герцеговини).

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У минулі роки 6-та за підсумками чемпіонату Іспанії команда «Бетіс» та 4-й клуб АПЛ «Челсі» зустрічалися один з одним чотири рази (у 1998 та 2005 роках). Тричі успіх сприяв лондонцям, один раз перемогла команда із Севільї (різниця м'ячів — 9:3).

У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом лондонський клуб. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Бетіса» в основний час приймає з коефіцієнтом 4,20, на нічию — 3,40, на виграш колишнього клубу Андрія Шевченка — 1,80.

У прямій трансляції матч «Бетіс» — «Челсі» на території України покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO .

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Ліга конференцій. Фінал

28 травня (середа)

«Бетіс» — «Челсі» 22:00 MEGOGO

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Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів «ПСЖ» — «Інтер» відбудеться у суботу, 31 травня, на «Альянці Арені» у Мюнхені.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» оголосив про звільнення легендарного Карло Анчелотті.

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