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Де і коли дивитись онлайн фінал Ліги конференцій «Бетіс» — «Челсі»: розклад трансляцій та ставки букмекерів
Слідом за фіналом Ліги Європи в середу, 28 травня, на стадіоні «Мейські» у польському Вроцлаві відбудеться вирішальний поєдинок Ліги конференцій, у якому зіграють іспанський «Бетіс» і клуб українця Михайла Мудрика, що провалив допінг-пробу, англійський «Челсі» (арбітр — Ірфан Пельто з Боснії та Герцеговини).
У минулі роки 6-та за підсумками чемпіонату Іспанії команда «Бетіс» та 4-й клуб АПЛ «Челсі» зустрічалися один з одним чотири рази (у 1998 та 2005 роках). Тричі успіх сприяв лондонцям, один раз перемогла команда із Севільї (різниця м'ячів — 9:3).
У майбутньому поєдинку букмекери бачать фаворитом лондонський клуб. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Бетіса» в основний час приймає з коефіцієнтом 4,20, на нічию — 3,40, на виграш колишнього клубу Андрія Шевченка — 1,80.
У прямій трансляції матч «Бетіс» — «Челсі» на території України покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO .
Ліга конференцій. Фінал
28 травня (середа)
«Бетіс» — «Челсі» 22:00 MEGOGO
Нагадаємо, що вирішальний матч Ліги чемпіонів «ПСЖ» — «Інтер» відбудеться у суботу, 31 травня, на «Альянці Арені» у Мюнхені.
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