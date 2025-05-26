На думку американських і європейських високопосадовців та військових експертів, сили росії в Україні почали зменшуватися й до наступного року вона може зіткнутися з серйозною нестачею живої сили та озброєння, пише The Washington Post. Нині Днальд Трамп розмірковує про те, що він може просто піти і залишити переговори європейцям — можливо, навіть новому Папі Римському, щоби вони самі розібралися. Його адміністрація не взяла на себе зобов'язань щодо додаткової військової чи фінансової допомоги Україні. Але час для тиску на москву зараз може бути сприятливішим, ніж будь-коли з перших днів конфлікту, вважають понад десять посадовців, які обговорили поточний стан війни та делікатну політику й дипломатію, що її супроводжують, здебільшого на умовах анонімності.

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За відсутності врегулювання шляхом переговорів або «потужної» західної допомоги війна «ймовірно, продовжуватиме повільно розвиватися на користь росії у 2025 році», згідно з оцінкою Розвідувального управління Міністерства оборони США. Але російські успіхи «сповільнюються і продовжують досягатися за рахунок великих втрат особового складу й техніки».

За минулий рік рф захопила лише 0,6 відсотка додаткової української території, що коштувало їй 1500 вбитих і поранених на день, кажуть нинішні й колишні західні чиновники.

«росія все ще дуже поступово забирає шматки території, але за непомірно високу ціну», — сказав Річард Барронс, колишній голова британського командування Об'єднаних сил.

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У публічних коментарях після розмови з путіним Трамп не згадував ані про санкції проти росії, ані про допомогу Україні. Розмовляючи з європейськими лідерами, він зазначив, що путін, видається, не схильний припинити війну, яка, на його думку, йде на його користь, повідомила людина, знайома з переговорами.

Якщо перемир'я не буде досягнуто, росія, ймовірно, використає своє вікно переваги, що поступово звужується, для інтенсифікації атак влітку, намагаючись прорвати виснажені українські лави, вважають аналітики.

Але це може бути останньою можливістю для москви.

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«росія фактично досягла кульмінації у своїй здатності проводити наступальні операції, — зазначив Барронс. - Зараз дуже малоймовірно, що російські військові мають техніку, людей, підготовку й логістику для проведення наступу, який прорве українську лінію фронту. І навіть якщо вони це зроблять, навряд чи негайно скористаються цим».

Навіть якщо росії вдасться захопити більше української території, кремль навряд чи досягне заявленої мети — взяти під повний контроль чотири області, які він незаконно анексував восени 2022 року: Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку, — вважає Дара Массікот, старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія — Євразія.

«Є різниця між тим, щоб відтіснити українців на 5−10 кілометрів за один раз ціною великих втрат, і тим, щоб мати зібрану живу силу й бронетехніку, щоб скористатися проривом, окупувати та просунутися через всі ці перешкоди, навіть якщо українці мають проблеми, — сказала Массікот. — Це все ще дуже великий рахунок з точки зору обладнання, яке їм потрібне, і я просто ніде не бачу такої концентрації».

Незалежно від того, чи путін щиро вірить, що має «всі карти», як висловився Трамп, чи просто чекає, коли Захід втомиться від, здавалося б, нескінченного конфлікту, скорочення запасів обладнання радянських часів зробить росію дедалі більш залежною від нових систем, вироблених з нуля. Саме тому, на думку низки західних чиновників і експертів, настав час запровадити нові санкції і продовжити постачання нових озброєнь Україні.

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Тим часом, як раніше повідомляли"ФАКТИ", російські окупанти застосовують нову тактику наступу, щоб просуватися в Україні.

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