Трамп заявив лідерам Європи, що переконаний у перемозі росії, попри втрату темпу її наступу на фронті, — ЗМІ

Попри значне зменшення темпів просування російських військ, дипломатичні зміни у США можуть створити нові загрози для України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання інформує, що російська армія наразі просувається в середньому на 41 квадратний кілометр за тиждень — значно менше, ніж у другій половині 2023 року. На фронті москва зазнає значних втрат, а її операції стають менш ефективними.

Водночас політичні зрушення у США грають на руку кремлю. путін використав телефонну розмову з Дональдом Трампом, аби спробувати виграти час. Як пише Bloomberg, Трамп, який відмовився від жорсткого тиску на росію, викликав занепокоєння в Європі, адже його позиція може означати зменшення американської підтримки України.

За даними джерел, під час розмови з європейськими лідерами Трамп дав зрозуміти, що переконаний у перемозі росії, він повторив низку пропагандистських тез кремля, що посилює занепокоєння щодо майбутньої політики США. Хоча європейські союзники Києва — Франція, Німеччина та Велика Британія — запевняють у готовності підтримувати Україну, зміна курсу Вашингтона може мати серйозні наслідки для постачання зброї після літа.

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Попри загальмований наступ, росія продовжує активні бойові дії, особливо на сході України. Експерти зазначають, що темпи просування москви роблять повну окупацію Донбасу малоймовірною в короткостроковій перспективі, а загарбання всієї України — практично неможливим. За нинішніми темпами просування росії, згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних DeepState, теоретична окупація рф всієї України зайняла б понад століття. Проте ризик військових проривів у літні місяці зберігається.

Українські лідери наголошують на важливості американського впливу для стримування росії. «росія боїться Америки, і саме американський тиск може врятувати багато життів», — заявив президент Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», в Європі вважають, що влада України готується до багаторічного протистояння з рф.

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