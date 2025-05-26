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Окупанти формують умови для наступу на Костянтинівку, — аналітики
Російські війська за останні тижні стали значно активнішими на південний захід від Костянтинівки. Вони зайняли достатньо позицій для початку наступальної операції на це місто з півдня або для підтримки обходу Покровська та Мирнограда з північного сходу у найближчі тижні та місяці. Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Попів Яру та захопили поля на південний схід від населеного пункту, повідомляють в Інституті вивчення війни.
«Російський виступ на південний захід від Костянтинівки, ймовірно, достатній для підтримки майбутньої російської наступальної операції в напрямку Костянтинівки або Покровська. Проте російським військам доведеться продовжити просування з Часів Яру і Торецька та на захід від Покровська, перш ніж російські війська становитимуть значну загрозу для будь-якого з цих міст», — кажуть аналітики.
В ISW проаналізували геолокаційні кадри, які вказують на те, що російські війська просунулися приблизно на 14 кілометрів від південно-західної околиці Костянтинівки, найближчої точки на цьому виступі. Загарбники зможуть скористатися цим виступом для подальшого просування вздовж траси Т-0504 Покровськ-Костянтинівка з півдня у напрямку Костянтинівки, оскільки вони протистоять українській обороні на захід від та вздовж водосховища Клебан-Бик. Окупанти повинні ліквідувати решту української «кишені» на південний захід від Торецька та змусити українські війська відступити на північ від водосховища Клебан-Бик, перш ніж російські війська зможуть просунутися далі вздовж автомагістралі H-20 Донецьк-Костянтинівка для підтримки майбутнього просування до південної околиці Костянтинівки.
Російський плацдарм на південний захід від Костянтинівки є лише одним із трьох необхідних напрямків, де російські війська повинні зробити подальші просування, щоб серйозно загрожувати Костянтинівці.
Раніше «ФАКТИ» писали, що окупанти застосовують нову тактику наступу та про те, з якими проблемами стикаються ЗСУ.52
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