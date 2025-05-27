Катруся на раз ковтає маленьких курчат: дивовижна історія порятунку пташеняти, яке батько викинув з гнізда

У лелечому гнізді, що в селі Леляки під Пирятином на Полтавщині, кілька днів тому розігралася драма у прямому ефірі: батько — «зірковий» Грицик — намагався вбити найменше пташеня.

ВІДЕО ДНЯ

Зранку 23 травня ніщо не віщувало біди

Ось уже три роки, як учені Національного природного парку «Пирятинський» спостерігають за гніздовим життям білих лелек, що оселились на електроопорі в селі. З цією метою вони до прильоту птахів встановлюють відеокамеру в гнізді й аж до самого їхнього відльоту ведуть цілодобову трансляцію на ютуб-каналі «Лелека Грицько». У каналу близько 60 тисяч підписників з усього світу. Ті, хто спостерігав за драматичним моментом онлайн, підняли тривогу.

Момент розправи

РЕКЛАМА

Грицик, як назвали учасники чату нового чоловіка Одарки, який залишався на «хазяйстві» з п’ятьма пташенятами, котрим від народження було всього два тижні, раптом узяв дзьобом за шию найменшого, підняв і, розмахуючи, мов ганчіркою, почав переміщатися з ним туди-сюди по краях гнізда. Та все ж скинути на землю Катрусю — таке ім’я дали пташеняті завсідники чату — не зміг. Вона якимось чином зачепилась за бортик гнізда й так пролежала, не подаючи ознак життя, хвилин п'ятнадцять. Весь цей час батько не відходив від нерухомого маляти. Тоді, залишивши чотирьох більшеньких пташенят без нагляду, підхопив неживу, як усім здавалось, Катрусю, й полетів із нею в бік сільських садиб.

- Я якраз порався по господарству, коли мені повідомили про надзвичайну ситуацію в гнізді, — розповідає «ФАКТАМ» ініціатор запуску цілодобового стріму Анатолій Подобайло — доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку «Пирятинський». — Підключившись до стріму, я побачив напрямок, який узяв Грицик, й одразу ж кинувся на пошуки. Зустрів лелеку метрах у ста, на сусідському городі. Він стояв у посіві кукурудзи над лелеченям, яке лежало на землі. Помітивши мене, Грицик утік.

Пташеня з повернутою вбік шиєю справляло враження мертвого. Я підняв його, а воно почало попискувати й борсатися. У мене аж від душі відлягло…



РЕКЛАМА

Вчений Анатолій Подобайло

На щастя, малеча, яку батько намагався вбити, не зазнала серйозних ушкоджень. Все обійшлось невеликими подряпинами на лівому крилі й раною на дзьобі. Пан Анатолій продезінфікував уражені місця перекисом водню й почав збиратися на Київ, щоб доправити Катрусю в реабілітаційний центр. Перед неблизькою дорогою пташеня навіть устигло підкріпитися карасиком…

Учасники чату готові були скинутися грошима, щоб замовити таксі, а також пропонували купити малечі… відро жабенят.

Врятоване пташеня Катруся

РЕКЛАМА

— Ми готувались до того, що це може статися, — продовжує Анатолій Віталійович. — Адже перед цим Грицик двічі чи тричі проявляв агресію до найменшого дитинчати. У дикій природі це абсолютно нормальне явище, коли батьки вибраковують слабших, щоб вижили сильніші. Таким чином популяція не вироджується. Але ж ми люди і, спостерігаючи за життям лелек, сприймаємо їх уже за особистості. Тож на випадок, якщо станеться вибраковка, ми заздалегідь домовились з працівниками реабілітаційного центру «Садиба Нюшанік» під Києвом, де виходжують птахів і повертають їх у природне середовище, що вони приймуть наше «зайве» лелеченя, якщо таке з’явиться. Я приготував великий картонний ящик для перевезення потерпілого, домовився з нашими спонсорами — родинним господарством «Леляківська сироварня» — про компенсацію коштів на заправку мого автомобіля. Заздалегідь прораховані дії, зрештою, сприяли тому, що пташеня вже о шостій вечора знаходилось під наглядом ветеринарних фахівців.

Катруся в надійних руках

Учений дуже вдячний багатьом людям, які в такий екстремальний момент кинулись рятувати Катрусю. Давня фанатка леляківських «зіркових» лелек Любов Мовлянова з Києва запропонувала свою допомогу в доставці пташеняти до реабілітаційного центру. Вона виїхала власною автівкою назустріч пану Анатолію, який також особистим транспортом віз врятоване пташеня на Київ. У Березані відбулася передача цінного «вантажу» з рук у руки.

По дорозі до центру жінка завезла лелеченя до київської ветклініки «Exovet», і там Катрусю просвітили рентгеном. Лікарі визнали її стан задовільним, але виявили у її нутрощах землю й установили діагноз: «ентерит», тобто запалення слизової оболонки тонкого кишківника. Прописали антибіотики.

«Зайве» дитинча обстежили фахівці

— Не здивуюся, якщо у пташиному середовищі це захворювання є типовим, оскільки птахи харчуються неякісною їжею, — каже Анатолій Подобайло. — Ми лише напрацьовуємо дослідницьку базу, тому багато чого нового відкриваємо для себе й поки не можемо робити ніяких узагальнень. А, можливо, Грицик розумів, що його найменше дитя хворе, і тому так з ним учинив…

Наразі Катруся (хоча стать пташеняти невідома) вже оговталася від пережитого. У неї прекрасний апетит. Улюбленими «смаколиками» пташеняти, за словами керівниці центру Ірини Снопко, стали карасики та одноденні курчата, які їй дають цілими. Їх спеціально не подрібнюють, щоб їжа була такою ж, як і в природі.

Лелеченя поки що знаходиться на карантині, але вже незабаром, після лікування, його помістять вольєр до інших птахів, серед яких 14 дорослих лелек.

Рятівники Катрусі сподіваються, що під осінь вона полетить у вирій, а наступної весни повернеться в Україну.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Полтавщині виявили найбільшу в Україні долину шафранів.

Фото, відео зі сторінки «Лелека Грицько» у Фейсбуці

418

Читайте нас у Facebook