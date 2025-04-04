У зіркових лелек з Полтавщини Одарки та її молодого «чоловіка» Грицика почали з’являтися яйця: до чого тут гіперсексуальність самця

Продовжуємо ділитися спостереженнями за знаменитою лелечою парою у Леляках на Полтавщині. Рівно через тиждень після першого спарювання, ввечері 31 березня, Одарка знесла перше яйце. На той момент у Леляках температура була +9 і періщив дощ. Однак лелеча пара навіть не намагалася захистити від несприятливих погодних плід свого кохання…

Пристрасті в гнізді

Три роки тому в селі Леляки під Пирятином на Полтавщині було встановлено відеоспостереження за парою лелек. Пряму трансляцію з їхнього гнізда організував доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидат біологічних наук, за сумісництвом провідний науковий співробітник Національного природного парку «Пирятинський» Анатолій Подобайло. Відтоді підписники YouTube каналу під назвою «Лелека Грицько», яких уже майже 50 тисяч, можуть цілодобово спостерігати за гніздовим життям цих величних птахів.

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Цьогоріч Грицько, який гніздувався в Леляках з 2019 року, не повернувся з теплих країв. Його давня подруга Одарка, з якою вони поставили на крило не один виводок пташенят, два дні відбивалася від молодого самця, котрий норовив зайняти її просторе гніздо. Зрештою, коли вона з нього вилетіла, щоб роздобути їжу, молодий лелека пригніздився в ньому. А господиня, повернувшись, не прогнала його. Зрештою, птахи полюбились.

Глядачі назвали обранця Одарки Грициком.

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Особливе пожвавлення в чаті спостерігалось під вечір понеділка, 31 березня. Його завсідники знають, що перше яйце самка відкладає через тиждень після першого спарювання. Тому його появи очкували з непідробним ентузіазмом. Відзначали, що Одарку ніби щось мучить, тому вона поводиться неспокійно, ходячи туди-сюди по гнізду. Близько 22:30 лелека присіла, і невдовзі під нею особливо уважні помітили яйце. «Молодець, Грицику!» — чат заряснів словами підтримки на адресу молодого батька.

Та ейфорія у глядачів з приводу цього тривала недовго. «Капець яйцю. Ніхто його не збирається висиджувати», — панікували одні. «Грицику, сідай на яйце!» — благали інші. «Вони батьки, їм видніше, як краще і коли сідати», — розважливо заспокоювали їх інші. «Для яєць така температура не страшна. Перше яйце птахи тримають у холоді, щоб малюк ріс повільніше. Та й друге не надто сильно гріли раніше», — пояснювали знавці лелечого життя.

Перше яйце Одарки та Грицика

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— Така поведінка досвідченої самки й молодого самця нормальна? — запитали ми в Анатолія Подобайла.

— Абсолютно! — відповів він. — Період спарювання у лелек триває приблизно тиждень, а самка має лише один яйцепровід, тому вона здатна відкладати яйця через день. Теоретично, яйцекладка може тривати десять днів. І якби пташенята всі ці 10 днів підряд вилуплювалися, то старше було б дуже великим у порівняння з найменшим. І тоді більші могли б затоптати малюка.

— Дехто з учасників чату висловлює припущення, що в цьому сезоні Одарка може відкласти шестеро, або й семеро яєць, бо Грицик, мовляв, суперсексуальний.

— Сексуальність самця тут ні до чого! Кількість відкладених яєць напряму залежить від фізичного здоров’я самки. Якщо під час зимівлі в Африці вона добре харчувалася й набрала достатню кількість поживних речовин, то яєць може бути більше. Але не більше п’яти, оскільки вони формуються через день, зважаючи на те, що самка має лише один яєчник. Інша справа, що самець мусить забезпечувати її сперматозоїдами щодня, аби вони могли проникнути в жовток на початку яйцепроводу й відбулося запліднення.

— Грицько та Одарка були найплодовитішою парою в парку «Пирятинський»…

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— Так. Двічі — в 2021 й у 2023 роках — вони ставили на крило по п’ятеро лелеченят, а в 2022-му — четверо. Хоча зазвичай успішні лелечі пари мають по двоє-троє малюків.



За словами наукового співробітника, перше пташеня слід чекати через місяць — орієнтовно 1 травня.

Загуляти Грицько не міг

«ФАКТИ» розпитали в Анатолія Подобайла й про інші цікаві моменти з життя лелек.

На запитання, за якими ознаками можна стверджувати, що парою Одарці став молодий птах, він відповів:

— Ну, хоча б за тією, що першого разу він намагався спаруватися… не з того боку. З кожним новим підходом до самки набував досвіду.

Окрім того, оселившись у гнізді, перший час Грицик, на відміну від свого попередника, не брався до роботи. Як тільки учасники чату не обзивали його із-з цього: і лінько, і сонько, і малий вайло… Але Одарка досить швидко навчила молодого лелеку прибирати й ремонтувати гніздо, показуючи йому, як вкладати нові гілочки, як намощувати сінця…

А найперша візуальна ознака — у молодого птаха тонкі ноги.



— А те, що «приймак Одарченко», як іще називали молодого лелеку глядачі стріму, переважно стояв чи сидів у гнізді в той час, як Одарка літала за будівельними матеріалами, також ознака його недосвідченості?

— Я читав іронічні дописи з цього приводу: «Таку кралю і хату відхватив, а тепер радіє і стереже», «Таке відчуття, що Гриць боїться гніздо покинути, щоб не захватили, стереже добро». Насправді у птахів так заведено: поки дітлахи не підростуть, хтось один лишається стерегти гніздо, щоб у ньому не з’явилися чужинці.

До речі, вже коли у пари з’явилося перше яйце, до неї в гніздо намагався сісти якийсь залітний лелека. Добре, Гриць був на місці й відігнав чужинця.

Молодий батько Грицик над яйцем

— Може, то був Грицько?



— Теоретично, він ще може прибитися до свого гнізда, оскільки найпізніше на Полтавщину лелеки повертаються у середині квітня. Але, зважаючи на те, що у попередні три роки він прилітав 19−21 березня, з кожним днем ця надія тане.

До того ж Грицько, як давній господар гнізда, так просто не здався б. Він уступив би в бійку з Одарчиним приймаком і прогнав би його.

А ще Грицько мав певні поведінкові особливості — після прильоту обов’язково навідувався на подвір’я до одного зі співробітників Національного парку, що живе неподалік. На випадок прильоту Грицька Рома тримає вдома рибку, якою підгодовує лелеку. На жаль, цього року на його подвір’ї лелека не з’являвся.



— Чи міг Грицько знайти іншу подругу й полетіти з нею?

— Це малоймовірно. За даними орнітологів, лелеки навіть поза межами свого гнізда одне одного не пізнають. У моногамних птахів організм так влаштований, що статеві залози включаються лише на період запліднення, приблизно на тиждень. Після цього птахи втрачають морфологічні ознаки, чим і пояснюється те, що в Африці вони не виводять малечі. Тож в «еміграції» Грицько з Одаркою не були парою.

І ще дуже важливо те, що лелеки дуже прив’язані до рідних гнізд, у які вони вкладають надзвичайно багато праці. Досить сказати, що їхні гнізда за десяток років можуть важити понад тонну. А будівельний матеріал — це лише гілочки, стебла рослин, сіно, листочки…

— Значить, загинув?

— Як не прикро, неповернення Грицька має серйозну підставу.

Загалом у диких птахів дуже багато ворогів. І такого поняття, як природна смерть, по відношенню до них не існує. Якщо самка гине, самець приймає іншу. І навпаки. Не варто сприймати це як трагедію. У дикій природі свої закони.

Ось вже й друге яйце з’явилося

Одарка дійсно не могла довго чекати свого постійного партнера, адже затримка з відкладенням яєць вплинула б на повноцінне фізичне дозрівання пташенят до відльоту у вирій.



Напевне можу сказати одне: у новому гніздовому сезоні багато чого відбуватиметься по-іншому.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на Полтавщині виявили найбільшу в Україні долину шафранів.

Скриншоти, відео — Національний природний парк «Пирятинський»

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