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- 11:29 Померли від катувань: стало відомо, що у російському полоні загинули понад 200 українських військових
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Померли від катувань: стало відомо, що у російському полоні загинули понад 200 українських військових
З понад 5 тисяч українських військовополонених, яких росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули у полоні.
Про це пише Associated Press.
Видання посилається на дані української влади та результати судово-медичних експертиз. Ще 245 військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.
У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги.
Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого. Серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції, тупі травми голови.
Також виявлено випадок, коли військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю.
Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.
ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство у російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. При цьому експерти підкреслюють: за нормальних умов більшість з цих солдатів можна було врятувати.
Зазначимо, що під час повномасштабної війни росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру — житлові будинки, лікарні, школи, а також важливі енергетичні об’єкти.
Відомі непоодинокі випадки, коли російські війська страчували українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон.
Нещодавно видання CNN оприлюднило нові докази воєнних злочинів росії, жертвами яких стали українські полонені.
Стало відомо, що російські військові отримують накази не брати полонених, а вбивати їх.124
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