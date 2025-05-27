Померли від катувань: стало відомо, що у російському полоні загинули понад 200 українських військових

З понад 5 тисяч українських військовополонених, яких росія репатріювала з початку повномасштабної війни, щонайменше 206 загинули у полоні.

Про це пише Associated Press.

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Видання посилається на дані української влади та результати судово-медичних експертиз. Ще 245 військових, за даними прокуратури, були вбиті росіянами одразу після здачі в полон.

У багатьох випадках причини смерті свідчать про тортури, недбале поводження й відсутність медичної допомоги.

Associated Press взяло інтерв’ю в родичів 21 загиблого військовополоненого. Серед причин смерті, встановлених в Україні: серцева недостатність, туберкульоз, пневмонія, асфіксія, інфекції, тупі травми голови.

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Також виявлено випадок, коли військовополоненого катували електричним струмом і побили перед смертю.

Розтини показали також ознаки гангрени та нелікованих інфекцій. У деяких тіл бракувало внутрішніх органів, що може свідчити про спроби приховати справжню причину смерті.

ООН, правозахисники та українські судмедексперти вказують на системне насильство у російських тюрмах як на ймовірну причину багатьох смертей. При цьому експерти підкреслюють: за нормальних умов більшість з цих солдатів можна було врятувати.

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Зазначимо, що під час повномасштабної війни росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру — житлові будинки, лікарні, школи, а також важливі енергетичні об’єкти.

Відомі непоодинокі випадки, коли російські війська страчували українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон.

Нещодавно видання CNN оприлюднило нові докази воєнних злочинів росії, жертвами яких стали українські полонені.

Стало відомо, що російські військові отримують накази не брати полонених, а вбивати їх.

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