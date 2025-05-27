Дженніфер Лопес можуть змусити заплатити понад 1 мільйон доларів за її світлини

Коли така світова суперзірка, як Дженніфер Лопес, публікує свої фотографії, а права на них належить комусь іншому, це може обернутись скандалом. Саме з ним зараз стикнулася Джей Ло.

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У січні вона поділилася кількома світлинами з ексклюзивного вечора в легендарному голлівудському готелі Château Marmont, де вона вразила всіх, з'явившись у білій сукні та хутряному пальті. Досить невинно, окрім того, що ці знімки були зроблені фотографом, який працює на агентство папараці Blackgrid, яке стверджує, що Джей Ло так і не отримала дозволу на їх репост, пише euroweeklynews.com.

Згідно із законом про авторське право, особа, яка стоїть за камерою, володіє знімком, навіть якщо єдиним об'єктом є знаменитість. Завантаживши ці фотографії у свій інстаграм, де вони з того часу зібрали мільйони переглядів, команда Лопес отримала позов.

За позовом, поданим у Каліфорнії, агентство наполягає, що ці фотографії залишаються їхньою інтелектуальною власністю, а публічне поширення без ліцензії є прямим порушенням авторських прав.

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Не одна Джей Ло стикнулася з такою проблемою. Відомі особистості, такі як Емілі Ратаковскі, Джіджі Хадід, Дуа Ліпа та Хлоя Кардаш'ян, стикалися з подібними претензіями. Схема така: фотосесії, публікації знаменитостей, позови агентств. Збитки, які можуть сягати семизначних сум, це не дрібниця, і вона, безумовно, ставить під сумнів те, як зірки ставляться до поширення відвертих знімків.

Як зазначає видання, по-перше, якщо ви не фотограф, завжди очищайте авторські права, перш ніж публікувати будь-яке фото. І це незалежно від того, чи ви мегазірка, чи просто позначили себе на фотографії друга. За ціною 150 000 доларів за штуку ці фотографії з вечірки Château Marmont можуть коштувати дорожче, ніж весь ваш гардероб.

Для знаменитостей та їхніх PR-команд це сигнал тривоги: контент у соціальних мережах має юридичні зобов'язання. Агентства пильніші, ніж будь-коли, готові захистити свою роботу та доходи. А для шанувальників, які гортають інстаграм, це гарне нагадування про те, що за кожним глянцевим дописом може ховатися прихована битва за те, кому насправді належить зображення.

У міру того, як справа розгортається в суді, вся увага буде прикута до Дженніфер Лопес. Чи погодиться вона на угоду, домовиться про ліцензію чи буде боротися за зміну способу поширення фотографій зірок, зроблених папараці? Яким би не був результат, одне можна сказати напевно: у світі соціальних мереж, де багато кліків, опублікувати власне фото не завжди так просто, як здається.

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Раніше стало відомо, яку обіцянку Дженніфер Лопес дала своїм дітям після розлучення з Беном Аффлеком.

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