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Що хочу, те й роблю: Дженніфер Лопес досі живе в особняку, який Бен Аффлек хоче продати

21:30 2 травня 2025
Селфі Дженніфер Лопес в особняку, який Бен Аффлек хоче продати. З акаунту X: @JLo

Дженніфер Лопес ненавмисно зізналася, що досі живе в особняку в Бел-Ейр вартістю 60 мільйонів доларів, який вона ділила зі своїм колишнім чоловіком Беном Аффлеком. Про це стало відомо завдяки простому селфі, опублікованому в її Instagram та на X, зробленому з ванної кімнати розкішного будинку, пише Мarca.

Хоча вона прямо не згадала про це місце, деталі, видимі на зображенні, такі як білі молдинги та світлі дерев'яні підлоги, точно відповідають особливостям будинку, який пара придбала трохи більше ніж за 60 мільйонів доларів і який досі продається з липня 2024 року.

На іншому фото, нещодавно опублікованому в акаунті Дженніфер, видно запалений камін, журнальний столик, прикрашений книгами та печивом, і теплу, домашню атмосферу, що ще більше підсилює підозру, що Джей Ло досі живе в будинку, хоча Аффлек, як повідомляється, прагне його продати. За даними джерел, близьких до пари, Аффлек хоче позбутися нерухомості якомога швидше, навіть якщо це означає зниження ціни. Лопес, навпаки, воліє зберегти поточну вартість, вважаючи, що вони можуть отримати за нього більше грошей, хоча відсутність попиту на ринку елітної нерухомості може цьому перешкодити.

Особняк має 12 спалень, 24 ванні кімнати, басейн, повноцінний тренажерний зал, домашній кінотеатр, масажний кабінет, спортивні майданчики та кілька прибудов, включаючи гостьові будинки та охорону. Він також вимагає високих витрат на обслуговування та щорічного страхування близько 500 000 доларів, що посилюється ризиком лісових пожеж у Каліфорнії.

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Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес вдалося подолати минулі труднощі.

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