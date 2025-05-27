Нові відчуття: популярна акторка залишила комедійний серіал

Популярна акторка, зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Поліна Василина залишила відомий комедійний серіал. Четвертий сезон сіткому «Ромео і Джульєтта з Черкас», де Василина грала одну з головних ролей, вже знімається без неї. Продюсери наголошують, що це було спільне рішення. Черкаську Джульєтту у продовжені ситкому грає інша акторка, ім’я якої поки не розголошують. Відомо, що Василина зараз знімається в Одесі в картині про Олександра Довженко.

ВІДЕО ДНЯ

Поліна Василина та Костянтин Войтенко у сіткомі “Ромео і Джульєтта з Черкас”

Це не єдина новина четвертого сезону. У сіткомі знімається пʼятимісячний малюк Степан. Він грає роль наймолодшого Монтенка в серіалі, а його екранний татко — актор Костянтин Войтенко.

«Коли я взяв екранну дитину на руки, то зрозумів, що багато чого забув, — зізнався Костянтин у проєкті „Ближче до зірок“ (ТЕТ). - Ти ніби вперше це робиш. Моїй доньці 8 років, а сину від минулого шлюбу дружини — 6, і мені вже більш звично, коли дитина доросла. Коли я перший раз взяв Степана, це як якісь нові відчуття».

РЕКЛАМА

В ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ акторка та гумористка Лєра Товстолєс зізналася у змінах під час великої війни.

РЕКЛАМА

170

Читайте нас у Facebook