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- 18:56 Нові відчуття: популярна акторка залишила комедійний серіал
Нові відчуття: популярна акторка залишила комедійний серіал
Популярна акторка, зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ» Поліна Василина залишила відомий комедійний серіал. Четвертий сезон сіткому «Ромео і Джульєтта з Черкас», де Василина грала одну з головних ролей, вже знімається без неї. Продюсери наголошують, що це було спільне рішення. Черкаську Джульєтту у продовжені ситкому грає інша акторка, ім’я якої поки не розголошують. Відомо, що Василина зараз знімається в Одесі в картині про Олександра Довженко.
Це не єдина новина четвертого сезону. У сіткомі знімається пʼятимісячний малюк Степан. Він грає роль наймолодшого Монтенка в серіалі, а його екранний татко — актор Костянтин Войтенко.
«Коли я взяв екранну дитину на руки, то зрозумів, що багато чого забув, — зізнався Костянтин у проєкті „Ближче до зірок“ (ТЕТ). - Ти ніби вперше це робиш. Моїй доньці 8 років, а сину від минулого шлюбу дружини — 6, і мені вже більш звично, коли дитина доросла. Коли я перший раз взяв Степана, це як якісь нові відчуття».
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