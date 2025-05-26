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«Я не милася кілька днів, не могла їсти і спати»: акторка та гумористка Лєра Товстолєс про випробування під час великої війни
Популярна акторка Лєра Товстолєс, відома за серіалами «Одного разу під Полтавою», «Скажене весілля» та участю у складі «Жіночого кварталу» влаштувала собі невелику відпустку. Разом з друзями вона відправилась на морську прогулянку яхтою. Саме у той час, коли на каналі ICTV2 вийшла премʼєра 24-серійного комедійного детективу «Майор Сковорода», де Лєра грає одну з головних ролей. Акторка зізнається, що саме робота та зйомки повернули її до активного життя та позбавили депресії.
«Галочку» у здійснені мрії я собі поставила"
— Лєра, ми розмовляємо під час вашої відпустки. Знаю, ви зараз на яхті…
— Саме так, тому може бути поганий звʼязок. Зараз ми знаходимось у Середземному морі, недалеко від островів Італії. Це моя вже третя така подорож разом з друзями. Ми тиждень вже на яхті, інколи лише заходимо у якійсь порт, можемо повечеряти у ресторані. Весь інший час — на воді. На початку тижня закуповуємо багато їжі, можемо пришвартуватися до безлюдного берегу. Готуємо, зазвичай, на яхті. Це такий час без інтернету, наодинці зі своїми думками — цікавий досвід. Інколи, буває, можемо попасти у шторм, але це також пригоди. До того ж, мені не страшно, бо з нами команда справжніх професіоналів.
— Ми розмовляємо, коли стартувала премʼєра серіалу «Майор Сковорода», де ви граєте.
— І я буду намагатися подивитись хоча б одну серію, але не впевнена, що це мені вдасться. Хоча дуже цікаво, що у підсумку получилося, бо повного матеріалу я не бачила. Лише якісь маленькі шматочки.
— Що запам’яталося з часів зйомок найбільше?
- Ми знімали взимку наприкінці минулого року. Насправді, найбільше враження — це спілкування з акторами. Дуже подружилися з Остапом Ступкою. Познайомилася з Андрієм Ісаєнко. Працювали люди з почуттям гумору, ми постійно сміялись поза кадром. Памʼятаю, було дуже холодно, а часто зйомки проходили на натурі, і ми, сидячі у машині, бажали успіху тим, хто виходив назовні. Потім відігрівали один одного. Працювали швидко і це був новий для мене виклик.
— Ви граєте поліцейську, і це вже не перша така ваша роль…
- Так, колись я вже грала поліцейську, але то була епізодична роль. Насправді, ще до роботи у серіалі, я загадала, що хочу знятися у детективі, стріляти, хотілося якоїсь активної ролі. «Майор Сковорода», скоріше, комедія, але «галочку» у здійснені мрії я собі поставила. Бо вдосталь набігалася з пістолетом (сміється — Авт.).
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«Я вже знаю, як себе «лікувати»
— Ваш колега по майданчику Микита Васейко згадував, що часто були ранкові зміни після важких ночей.
- Ми всі розуміли, у яких умовах доводиться працювати. Але жодного разу зйомки не зупинялися. Під час тривог ми, зазвичай, знімали у напівпідвальному приміщенні. До того, між собою завжди казали, що маємо нічого не боятися, адже ми — поліцейські (сміється — Авт.). Щодо ранків, то у мене вже до цього був досвід роботи ведучою ранкового шоу на радіо. Незважаючи на важкі ночі, треба було завжди знаходитися у позитивному настрої. Тому це увійшло у звичку. У серіалі часто доводилось вже о шостій ранку бути на гримі і готуватися до зйомок. Але коли тобі це у кайф, то втому не відчуваєш.
— Як вам вдається у такий важкий час підтримувати свій настрій?
— Коли мені стає вже дуже важко, я звертаюся до психолога. У мене класні друзі, які завжди підтримують. Батьки, оточення… Я вже знаю, як себе «лікувати» — займаюся спортом, йогою, стараюся не сидіти вдома, читати книжки — пробую все, що допомагає. Якщо треба поплакати два дня вдома, чому ні? Головне — випустити емоції. Але, насправді, я не депресивна людина. Може, буваю трошки мінорна, коли мені цікаво на самоті, але в депресію не впадаю. Інакше, хто ж буде підтримувати у людей позитив?!
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— Чи залишилися ваші батьки у Дніпрі?
- Поки так. Я нещодавно їх провідувала. На жаль, в сусідній будинок влучив дрон, і мама дуже злякалася. Зараз у них є ідея переїхати у Вінницьку область. Все ж страшно залишатися там, де вони живуть. До повномасштабної війни це місце було просто райським, але країна-терорист все зруйнувала.
— Ви родом з Сумської області…
— У Сумах досі живе мій рідний дядько і багато родичів. Деякі переїхали, але є ті, хто залишився. Там дуже небезпечно, весь час щось прилітає. Але дядько працює у органах і не може поїхати з сімʼєю.
— Чи вірили ви у можливість великої війни з росією?
— Батьки слідкували за новинами і казали мені ще у вересні 2021 року, що почнеться велика війна. Але мені було важко у це повірити. Я тоді активно знімалася — серіали, проєкти. Життя було все розписано, пік карʼєри тільки починався. Важко було повірити, що все може зруйнуватися в один момент і доведеться починати спочатку. Але коли це таки сталося, не було здивування, просто до кінця не хотілося вірити.
«Це страх, шок. Зазвичай тоді я сиджу і не рухаюсь»
— Де ви зустріли вторгнення?
— Я була у Києві, сама. Прокинулася від гучних вибухів. Провела кілька днів разом з друзями, потім поїхала до батьків у Дніпро. На початку війни там було набагато тихіше, аніж у Києві.
— Памʼятаєте свої почуття, коли були у батьків тоді, на початку великої війни?
— І дуже добре. Я не милася декілька днів, не мила голову, не хотіла нікуди виходити. Записувала відео в інстаграм, пояснювала, що відбувається, хотілося щось робити, аби зупинити цей жах. Не їсти, ні спати не могла. Була злість, розчарування Потім разом з подругою ми поїхали до Словаччини, місяць я жила у Братиславі, потім у Чорногорії. Закордоном я пробула три місяці і повернулася до України. Хотілося у Київ, до сімʼї, друзів. Я повернулася, і почав працювати «Квартал», благодійні концерти, якісь заходи. Я зрозуміла, що потрібна тут, а не закордоном, де нічого було робити.
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— Був тоді страх за життя?
— Тільки, коли дуже близько вибухи. Чи коли шахед пролітав просто над дахом мого будинку. Це страх, шок. Зазвичай тоді я сиджу і не рухаюсь. Зараз всі ми стали сильнішими, але не хотілось би, щоб це відбувалося за таких обставин.
— Які почуття у вас зараз?
— Я знаю, що не треба нехтувати тривогою, намагаюсь бути обережною. Не часто ходжу до кінотеатрів, торговельних центрів. Влаштовую вечірки для друзів вдома. Коли свята, намагаюся не зʼявлятися у публічному просторі, бо у «сусідів» немає нічого святого. Страху немає, є розуміння, що треба жити, працювати і бути щасливим кожного дня. Адаптуватися до війни — погана звичка. Хочеться адаптуватися до спокою, отримувати задоволення від життя.
— Ви спілкувалися з Андрієм Лузаном, вашим колишнім коханим, коли він став до війська?
— Ми вже не часто спілкувалися останніми роками. Але мене не здивував його вчинок, мені здається, він мав це зробити.
— Мрієте про те, що будете робити, коли настане Перемога?
- Буду менше подорожувати по світу, залишуся в Україні, щоб розповідати іноземцям, які до нас приїдуть, про країну. Робити все можливе, щоб інвестиції прийшли до нас — у музику, кіно. Думаю, до нас багато приїде людей. Це буде час, коли треба буде багато працювати. Я мрію подорожувати країною, містами, де давно не була. Я чекаю на Перемогу і буду вдома.
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