Україна ніколи не буде буферною зоною: в ISW відповіли на алкогольні заяви Медведєва

Так звана буферна зона, що нібито має охоплювати усю територію України, про яку розповів експрезидент російської федерації, а зараз заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв, немає ніяких перспектив. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики стверджують, що російська армія практично не має шансів захопити усю територію України.

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За інформацією ISW, за нинішніх темпів наступу та втрат особового складу, російським військам знадобиться приблизно століття, щоб захопити запропоновану заступником голови ради безпеки рф Дмитром Медведєвим так звану буферну зону. А загальні втрати цієї кампанії можуть сягнути близько 50 мільйонів осіб.

«З початку 2022 року росія також не продемонструвала спроможності проводити швидкі, багатовекторні наступальні операції, необхідні для досягнення цих завдань. Імовірно, російські війська не зможуть суттєво покращити свої можливості у найближчій перспективі, зважаючи на те, що просування на 65 км² нині вважається значним досягненням навіть на пріоритетних ділянках фронту», — йдеться у звіті ISW.

Як стало відомо, Дмитро Медведєв у черговий раз вибухнув у соцмережах своєю алкогольную заявою.

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Цього разу він заявив, що буферна зона нібито може зайняти практично всю територію України.

«Якщо військова допомога бандерівському режиму продовжиться, буферна зона може виглядати так», — підписав свій пост Медведєв.

Варто зазначити, що раніше цей діяч вже неодноразово погрожував і Україні, і Європейському Союзу, і Сполученим Штатам Америки. Зокрема, він уже планував захопити Київ та Одесу, погрожував Заходу ядерними ударами та російськими танками в Берліні.

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В ISW вважають, що такими абсурдними заявами кремль і його посіпаки готують російську громадськість до тривалої війни в Україні. На думку аналітиків, такі інтерпретації «створюють ретельні інформаційні умови та очікування суспільства щодо війни, яка триватиме ще десять років, але закінчиться бажаною „перемогою“ росії».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку аналітика про те, що розмови про війни, в яких знову й знову воюватимуть наступні покоління українців, створюють хибне відчуття безнадії, а саме цього прагне ворог.

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