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Ботають по фені: російських офіцерів навчають тюремному жаргону, щоб легше було керувати карними злочинцями на фронті
Ще восени 2022 року в росії офіційно дозволили мобілізацію засуджених за тяжкі злочини.
І зараз у лавах зс фр чимало людей, які відправилися на війну з колоній. Більше того, російських офіцерів інструктують «правильно» спілкуватися із засудженими військовослужбовцями.
Так, російських замполітів вчать розбиратися у тюремних татуюваннях, розповідають, як слід поводитися з криміналом, а також розуміти, що означає те чи інше прізвисько.
«Автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: звичні механізми управління в таких колективах не діють, тому для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до ув'язнених окремий підхід. Збільшення кількості „зеків“ у лавах російських окупаційних сил призвело до зростання кількості внутрішніх конфліктів та збройних конфліктів між ув'язненими та іншими групами військових, які беруть участь в злочинній війні проти Україани»,— зазначають у ГУР МО та відзначають поглиблення криміналізації армії держави-агресорки.
Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано ватажка банди підмосковних грабіжників, якого засудили до 25 років в'язниці. Івана Непаратова та членів ОЗУ було визнано винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах.
Фото Arkady Bronnikov/FUEL Ukrainian Criminal Tattoo Arch з сайту bbc.com27
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