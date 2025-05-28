41.19 / 41.75 46.83 / 47.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Ботають по фені: російських офіцерів навчають тюремному жаргону, щоб легше було керувати карними злочинцями на фронті

15:44 28 травня 2025
В рф розробили методичку щодо поводження з кримінальниками у війську. Фото Arkady Bronnikov

Ще восени 2022 року в росії офіційно дозволили мобілізацію засуджених за тяжкі злочини.

І зараз у лавах зс фр чимало людей, які відправилися на війну з колоній. Більше того, російських офіцерів інструктують «правильно» спілкуватися із засудженими військовослужбовцями.

Фото ГУР МО

Фото ГУР МО

РЕКЛАМА

Так, російських замполітів вчать розбиратися у тюремних татуюваннях, розповідають, як слід поводитися з криміналом, а також розуміти, що означає те чи інше прізвисько.

Фото ГУР МО

Фото ГУР МО

РЕКЛАМА

«Автори правил поводження з бандитами в лавах російської армії визнають: звичні механізми управління в таких колективах не діють, тому для побудови дисципліни російські командири повинні шукати до ув'язнених окремий підхід. Збільшення кількості „зеків“ у лавах російських окупаційних сил призвело до зростання кількості внутрішніх конфліктів та збройних конфліктів між ув'язненими та іншими групами військових, які беруть участь в злочинній війні проти Україани»,— зазначають у ГУР МО та відзначають поглиблення криміналізації армії держави-агресорки.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано ватажка банди підмосковних грабіжників, якого засудили до 25 років в'язниці. Івана Непаратова та членів ОЗУ було визнано винними у п'яти вбивствах, трьох розбійних нападах, здирстві, шахрайстві, незаконному зберіганні зброї та інших злочинах.

Фото Arkady Bronnikov/FUEL Ukrainian Criminal Tattoo Arch з сайту bbc.com

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місто Суми. Інсталяція

Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Овну — Зірка, Діві — Мир, а Рибам — Колісниця: Таро-прогноз на середу, 28 травня

Актор Артур Логай

Довіряти не можна нікому: відомі актори неочікувано перервали всі зв’язки

Помідори ростуть міцними та соковитими після підживлення, фото з відкритих джерел

Сусіди точно будуть заздрити: чим підживлювати помідори, щоб плоди були рекордної ваги

Наступний матеріал
Новини партнерів