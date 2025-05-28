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Шоу-бізнес

Божевільний: Лілія Ребрик відверто про свої почуття

19:46 28 травня 2025
Лілія Ребрик

Популярна акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка показала танець старшої доньки, звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона виклала яскраві фото у короткій спідниці та поділилася почуттями, які зараз не дають їй спокою. Акторка зізналася, що втомилася від складнощів життя у країні, яку постійно обстрілює ворог. Нагадаємо, рік тому Лілія втретє стала мамою, народивши доньку Аделіну.

«Божевільний травень, — написала Ребрик. - Якийсь мікс з «переговорів"-шахедів-ракет». Тут ніби життя якось треба жити, а тут тебе уже балістикою закидають.

А ще й погода! Дощі, холод, як в березні. Боже, ми колись уже почнемо жалітися на спеку? Так і живемо: гойдаємось на гойдалках надії. Одного дня ніби божевільні, а наступного вже — та й нормальні!"

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Підписники підтримали акторку у коментарях, написали, що почуваються так само та додали, що їй дуже йде посмішка.

«О, так, — відреагували у мережі. — Іноді здається, що кукуха вже далеко, а ніби і нормально».

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«Дуже гарна», — відмітили у коментарях.

«Завжди так посміхайтеся, незважаючи ні на що, а жити треба все одно», — підтримали акторку.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна акторка та гумористка розповіла про випробування під час великої війни.

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