- 16:05 Власна унікальність: стартували зйомки популярного інтелектуального шоу
- 15:45 Родич Юрія Бойка йде з керівництва державної «Укргідроенерго», — ЗМІ
- 15:44 Ботають по фені: російських офіцерів навчають тюремному жаргону, щоб легше було керувати карними злочинцями на фронті
- 15:39 Хвороба виявилася сильнішою: помер журналіст та народний депутат Сергій Швець
- 15:24 «Трамп зачарований путіним, і в результаті потрапляє в його рабство», — ексрадниця президента США
- 14:58 Все це у смітник: мережа обурилася порадами дизайнера
- 14:23 Хоче, щоб голодував увесь світ: навіщо росія руйнує агропромисловий комплекс України
- 14:04 Бос світових шахів на зустрічі з Карповим потис руку вбивці українців: момент потрапив на відео
- 13:32 Польща, країни Балтії, Північна Європа — у зоні ризику: глава зовнішньої розвідки назвав термін, який потрібен рф для нового нападу
- 13:11 Три небезпечні періоди: календар магнітних бур на червень-2025
- 12:47 Всього три інгредієнти та мінімум часу: цей десерт стане вашим улюбленим
- 12:20 Герб Мазепи на окладі ікони майже три століття ховали під двоголовим птахом: чому так сталося
Родич Юрія Бойка йде з керівництва державної «Укргідроенерго», — ЗМІ
Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота, який є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, найближчим часом може бути звільнений із держкомпанії.
Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в уряді.
«У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З вірогідністю 99% він буде звільнений», — каже джерело видання.
Сирота очолює державну «Укргідроенерго» з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.
Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника «Укргідроенерго» Роксолана Сирота — відома як співачка Roxolana - заміжня за одним із синів Юрія Бойка, пише espreso.tv.
За даними «Наші гроші», саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював «Укргідроенерго» 15 років.30
Читайте нас у Facebook