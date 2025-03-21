Не органічно: у мережі розкритикували новий кліп популярної співачки

Популярна співачка Роксолана Сирота, яка виступає під сценічним імʼям ROXOLANA, випустила нову композицію «Пташка». Автором слів та музики стала сама співачка. За словами Роксолани, трек про найбільшу чуттєву близькість між людьми. На думку авторки, вона може принести не лише відчуття щастя, але й внутрішнього комфорту та емоційної безпеки.

ВІДЕО ДНЯ

— У своїх піснях я часто співаю про емоційні гойдалки, адже це той стан, який супроводжує нас ці три роки, — зізналася співачка в описі до пісні. — Але останнім часом мені захотілось «заземлитись», відчути якусь опору, хоча це майже неможливо, коли невідомість супроводжує твоє життя щодня. Але рефлексуючи над цим, я побачила, що єдиний вихід — це шукати порятунок всередині себе, у своїх почуттях до близьких людей і до світу загалом. Так народилась фраза «Може, я з тобою буду наче вдома».

Вже традиційно режисером чергового відео Роксолани став кліпмейкер та хореограф Руслан Махов. Як і у двох його попередніх роботах — «Мистецтво» та «Сміливі мають щастя», співачка переважно одягнута у спортивну одежу червоного кольору, а прямі лінії, палиці чи складні конструкції — частина ідеї. До речі, майже такі самі прийоми Руслан використав і у кліпі Наді Дорофєєвої «Додайте світла», лише замінивши червоний колір на синій та зелений.

Роксолана у кліпі на пісню “Пташка”

РЕКЛАМА

Шанувальники співачки подякували їй за новий чуттєвий трек і зауважили, щодо її образу.

«Якби хотілося, щоб всі вже були вдома, у своїх гніздах», — написали під відео.

«Ранковий релакс… роздуми за кавою в ці важкі часи про світле майбутнє», — поділилися враженням.

РЕКЛАМА

«Така красива пісня і картинка, — прокоментували роботу. — Так мені не органічно вписується цей спортивний лук. Він якось вириває з романтизму цього відеоряду і музичного супроводу».

Раніше були названі популярні українські пісні за версією музичної платформи.

95

Читайте нас у Facebook