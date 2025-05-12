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Меган Маркл поділилась світлим моментом «побачення» з принцом Гаррі
Меган Маркл, яку знов викрили у брехні, і принц Гаррі чудово провели час на концерті Бейонсе в рамках її туру Cowboy Carter у Лос-Анджелесі. Герцог і герцогиня Сассекські насолоджувалися «веселим побаченням» без своїх дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет. Пвзніше в Instagram Меган опублікувала карусель фотографій і відео з концерту.
Публікація містила фотографії Гаррі та Меган, які позують разом, а також відео, на якому молодший син короля Чарльза цілує кохану в щоку, пише geo.tv.
У підписі герцогиня Сассекська подякувала Бейонсе за особливий вечір.
Варто зазначити, що Бейонсе також поділилася на вебсайті фотографією з принцом Гаррі та Меган Маркл.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі загубився у Лондоні без охорони і стукав у двері до незнайомців.69
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