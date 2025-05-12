40.22 / 40.79 45.06 / 45.87
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Меган Маркл поділилась світлим моментом «побачення» з принцом Гаррі

16:25 12 травня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі на концерті Бейонсе. Фото https://www.instagram.com/Meghan

Меган Маркл, яку знов викрили у брехні, і принц Гаррі чудово провели час на концерті Бейонсе в рамках її туру Cowboy Carter у Лос-Анджелесі. Герцог і герцогиня Сассекські насолоджувалися «веселим побаченням» без своїх дітей, принца Арчі та принцеси Лілібет. Пвзніше в Instagram Меган опублікувала карусель фотографій і відео з концерту.

Публікація містила фотографії Гаррі та Меган, які позують разом, а також відео, на якому молодший син короля Чарльза цілує кохану в щоку, пише geo.tv.

У підписі герцогиня Сассекська подякувала Бейонсе за особливий вечір.

Варто зазначити, що Бейонсе також поділилася на вебсайті фотографією з принцом Гаррі та Меган Маркл.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі загубився у Лондоні без охорони і стукав у двері до незнайомців.

РЕКЛАМА
69

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посадка помідорів

Найкраще природне джерело калію для помідорів: покладіть у лунку під час посадки й збирайте плоди відрами

Олена Ісінбаєва

На олімпійську чемпіонку, яка втекла з росії, повісили мільйонні борги з комуналки

Черешню люблять птахи, фото з відкритих джерел

Як віднадити птахів від малини та черешні: простий та гуманний спосіб

«Ощадбанк» анулює «неактивні» картки. Фото «Ощадбанку»

«Ощадбанк» анулює частину «пенсійних» карток: які з них будуть заблоковані і коли

Наступний матеріал
Новини партнерів