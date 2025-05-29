«Челсі» за тайм знищив «Бетіс» та встановив історичне досягнення: відеоогляд фіналу Ліги конференцій

У середу, 28 травня, через тиждень після фіналу Ліги Європи, на стадіоні «Мейскі» у польському Вроцлаві відбувся вирішальний матч Ліги конференцій, в якому зійшлися кривдник «Кривбаса» іспанський «Бетіс» та англійський «Челсі». Володарем 11-кілограмового трофею став колишній клуб Андрія Шевченка, який першим в історії виграв усі чотири єврокубки — і Лігу чемпіонів, і Лігу Європи, і Кубок кубків, що почив у бозі, і Лігу конференцій.

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Ліга конференцій. Фінал

«Бетіс» (Іспанія) — «Челсі» (Англія) — 1:4 (Еззалзулі, 9 — Фернандес, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1).

У вирішальному протистоянні за третій за значимістю єврокубковий трофей зійшлися шоста за підсумками сезону команда чемпіонату Іспанії та четвертий клуб англійської прем'єр-ліги, за який на трибунах вболівав Михайло Мудрик, який провалив допінг-пробу.

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Підопічні чилійця Мануеля Пеллегріні не стали відкладати справу в довгу скриньку і вже на 9-й хвилині зусиллями марокканця Еззалзулі вийшли вперед — 1:0.

Команда італійця Енцо Марески довго не могла підібрати ключі до воріт команди із Севільї, але на 65-й хвилині після шикарного пасу Палмера аргентинець Фернандес ударом головою все ж зрівняв рахунок — 1:1.

Минуло лише п'ять хвилин, і футболіст збірної Англії Палмер віддав ще один геніальний пас, з якого Джексон переправив м'яч у сітку — 1:2.

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«Бетіс» викинув білий прапор на 83-й хвилині, коли Санчо, який вийшов на заміну, класно закрутив м'яч у дальній кут. Але команді Марески і цього виявилося замало — вже у компенсовані хвилини Кайседо «відспівав» іспанців — 1:4. З 2002 року іспанські клуби вигравали всі єврокубкові фінали, в яких брали участь, але всьому колись приходить край.

Лондонський «Челсі» завоював свій 10-й міжнародний трофей. Раніше «аристократи» по два рази перемагали у Лізі чемпіонів (2012, 2021 роки), Лізі Європи (2013, 2019-й), Кубку володарів кубків (1971, 1998-й), Суперкубку УЄФА (1998, 2021-й), а також один раз виграли клубний чемпіонат світу (2021-й).

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів у суботу, 31 травня, на «Альянц Арені» у Мюнхені зіграють «ПСЖ» та «Інтер».



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону переможцем Ліги конференцій став колишній клуб Олега Блохіна.

Фото ФК «Бетіс»

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