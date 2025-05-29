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Дворазова олімпійська чемпіонка розлучилася з нареченим після 13 років стосунків (фото)
Легендарна норвезька біатлоністка, дворазова олімпійська чемпіонка та десятиразова чемпіонка світу (тричі — у лижних перегонах) 35-річна Тіріль Екхофф, у якої в 2022 році відбулися заручини, оголосила про розлучення з нареченим — колишнім лижником Онундом Лідом Бюгландом — після 13 років стосунків, повідомляє vg.no. До весілля справа так і не дійшла.
«Ми після 13 прекрасних років разом вирішили розійтися. Разом ми пережили і злети, і падіння, і багато фантастичних моментів, за які я дуже вдячна.
Хоча наші шляхи тепер розходяться, ми все одно маємо повагу та теплі почуття одне до одного. Жодної драми, але іноді життя складається не зовсім так, як спочатку очікуєш", — підтвердила Тіріль Екхофф факт розлучення в інтерв'ю норвезькому телеканалу TV2, де зараз працює експертом.
Нагадаємо, що на відміну від коханого, який лише кілька разів виступав на Кубку світу з лижних перегонів, Тіріль Екхофф зробила блискучу кар'єру у біатлоні. Крім двох золотих олімпійських медалей, вона також здобула три «срібла» та три «бронзи» Ігор. У колекції норвежки — 15 нагород чемпіонатів світу (10 золотих, дві срібні та три бронзові). Екхофф аж 88 разів піднімалася на п'єдестал пошани в індивідуальних та командних перегонах на етапах Кубка світу, відсвяткувавши 51 перемогу.
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Фото Instagram63
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