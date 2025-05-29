Газ по 23 гривні за кубометр: хто платить, чи торкнеться це всіх і чому в США дешевше у 4 рази?

У той час, як деякі експерти та політики прогнозують українцям зростання тарифів на комунальні послуги, деякі вже платять за кубометр газу 23 гривні. Щоправда, йдеться не про населення, а про промисловість, але це може торкнутися й звичайних українців.

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Так, як пише сайт ExPro, 26 травня ціна природного газу на ринку досягла 23 000 гривень за 1000 кубометрів. Ця ціна є рекордом з лютого 2023 року, а також виявилася вищою, ніж у Європі, і в 4 рази дорожчою, ніж у США.

Так, за даними ExPro, газ в Україні 26 травня коштував від 22 800 до 23 200 грн за 1000 кубометрів (з ПДВ) залежно від ресурсу. Якщо порівнювати цю ціну з європейськими та американськими цінами, то виявиться, що «блакитне паливо» в Україні не лише встановило рекорд ціни, а й випереджає ціни на газ у Європі та США.

Так, як стверджує ExPro, якщо переводити вартість газу у світові ціни, то 1000 кубометрів газу в Європі коштують 19 000 — 19 333 грн/тис. куб м (без ПДВ) або $ 458−466/тис. куб м, або € 38,15−38,83 за MWh (у 1000 кубів газу приблизно 10,5 МВт/год).

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При цьому різниця з ціною в США, за даними порталу «Мінфін», виявиться ще більш значною. Так, 1 MMBtu (1 млн британських теплових одиниць) на Нью-Йоркській біржі коштує 3,36 дол., що у перерахунку на 1000 кубометрів дає 5009,4 грн, що більше ніж у чотири рази дешевше, ніж в Україні, і приблизно в 1,6 рази дешевше, ніж тариф на газ для населення у 7960 гривень.

Як стверджують в ExPro, такий ріст цін на природний газ в Україні у травні пов'язаний з різким стрибком попиту на нього, який задовольнити в Україні не можуть. Оскільки в результаті кожен МВт/год у перерахунку на природний газ в Україні коштує на 2 євро дорожче, ніж у Європі, можна очікувати поновлення його імпорту з Європи для потреб бізнесу.

Однак не слід думати, що ці ціни не торкнуться українців. Так, хоча зростання тарифів на природний газ не буде до 31 травня 2026 року, зростання витрат промисловості на природний газ може призвести до подорожчання низки товарів. Як писали «ФАКТИ», це зростання, наприклад, у разі зростання тарифу на прокачування газу, може становити до 20%.

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