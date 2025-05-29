Полтавський борщ зі сливами від Євгена Клопотенка: смак просто неперевершений

Відомий кухар Євген Клопотенко, який активно пропагує страви української кухні, розповів, як приготувати полтавський борщ. Але не звичайний борщ, а борщ зі сливами на овочевому відварі, з додаванням протушкованого з томатною пастою буряку, пасерованих овочів, картоплі та кореня петрушки.

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За його словами, неповторного смаку страві додають протушковані з цукром сливи. Сливи можна взяти свіжі або свіжоморожені без кісточки. На таку кількість інгредієнтів знадобиться 80 г свіжоморожених слив. Перед нарізанням та тушкуванням їх слід розморозити.

Інгредієнти:

270 г картоплі

50 г моркви

700 г води

200 г буряка столового

50 г ріпчастої цибулі

10 г кореня петрушки

45 г томатної пасти

90 г свіжих слив (або 80 г свіжоморожених слив бе кісточки)

20 г олії

1, 5 г сушених кропу або петрушки

30 г цукру

лавровий листок

0, 25 г духмяного перцю

1 г хмелі-сунелі

3 г солі

20 г сметани для подачі

Приготування:

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Картоплю, моркву, буряк і корінь петрушки ретельно помити й почистити.

Картоплю нарізати кубиками, додати очищений корінь петрушки та буряк нарізаний соломкою.

Нарізаний буряк пасерувати на розігрітій сковорідці 5−7 хвилин, потім додати цукор, томатну пасту (розведену в невеликій кількості води) й тушкувати ще 15−20 хвилин.



Очищену моркву та ріпчасту цибулю нарізати соломкою та пасерувати на окремій сковороді 7−10 хвилин, до появи золотавого кольору на овочах.

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Помити сливи, дрібно нарізати їх, викласти у сотейник або каструлю з товстим дном, додати 2 чайні ложки цукру, довести до кипіння та тушкувати на невеликому вогні 20 хвилин, до розм'якшення плодів.

У каструлю налити воду, довести її до кипіння. Викласти у киплячу воду нарізану кубиками картоплю і варити 15−20 хвилин з моменту повторного закипання води.

Потім додати тушкований буряк, пасеровану моркву з цибулею, корінь петрушки і варити борщ ще 10−15 хвилин.

За 5−7 хвилин до завершення приготування страви додати до борщу сіль, лавровий лист, перець, хмелі-сунелі, сушений кріп або петрушку, протушковані з цукром сливи.

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Подавати готовий борщ зі сметаною.

Кулінар зазначив, що пасерування буряку окремо від інших овочів з додаванням цукру та томатної пасти сприятиме збереженню кольору страви.

Раніше Клопотенко розповів, як приготувати капусняк з гарбузом.

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