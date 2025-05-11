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Капустняк з гречкою та шкварками: рецепт від Євгена Клопотенка
Капусняк — одна з найулюбленіших страв української кухні. У кожному регіоні України є свої рецепти капусняку. Його можна приготувати з підпалками, або на копчених домашніх кістках.
Секретами приготування українського капусняка з гречкою та шкварками поділився відомий кухар Євген Клопотенко.
За його словами, як правило, для капусняка варять бульйон з двох видів м’яса. Якщо потрібно приготувати нежирний варіант супу, то бульйон можна приготувати з курятини, індички або кроля, а також і зовсім зробити його грибним, рибним або овочевим.
Обов’язковим інгредієнтом капусняка є шкварки або сало та квашена капуста. Крупу можна використовувати будь-яку.
Інгредієнти для капусняка з гречкою:
2−3 курячих стегна
1 морква
1 цибуля
2 лаврові листки
2−3 духмяного перцю горошком
2 бутони гвоздики
2,5 літри води
350 г квашеної капусти
100 г гречки
Сіль і перець
Сметана для подачі (за бажанням)
Приготування:
Для шкварок зняти шкіру з 2−3 курячих стегон. Нарізати її невеликими шматочками та вижарити на сухій сковорідці до стану рум'яних шкварок. Залишити шкварки до подачі капусняка.
Курячий бульйон зварити зі курячих стегон, додавши довільно нарізану одну моркву й цілу цибулю.
Додати спеції — 2 лаврові листки, 2−3 духмяних перця й 2 бутони гвоздики. Варити бульйон 20 хвилин.
Додати у бульйон 100 г гречки й 350 г квашеної капусти. Варити до готовності гречки та м'якості квашеної капусти протягом 10−15 хвилин.
Посолити й поперчити. Подавати капусняк гарячим.
Раніше ми розповідали, як приготувати традиційний сільський капусняк «по-полтавськи».46
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