Капустняк з гречкою та шкварками: рецепт від Євгена Клопотенка

Капусняк — одна з найулюбленіших страв української кухні. У кожному регіоні України є свої рецепти капусняку. Його можна приготувати з підпалками, або на копчених домашніх кістках.

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Секретами приготування українського капусняка з гречкою та шкварками поділився відомий кухар Євген Клопотенко.

За його словами, як правило, для капусняка варять бульйон з двох видів м’яса. Якщо потрібно приготувати нежирний варіант супу, то бульйон можна приготувати з курятини, індички або кроля, а також і зовсім зробити його грибним, рибним або овочевим.

Обов’язковим інгредієнтом капусняка є шкварки або сало та квашена капуста. Крупу можна використовувати будь-яку.

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Інгредієнти для капусняка з гречкою:

2−3 курячих стегна

1 морква

1 цибуля

2 лаврові листки

2−3 духмяного перцю горошком

2 бутони гвоздики

2,5 літри води

350 г квашеної капусти

100 г гречки

Сіль і перець

Сметана для подачі (за бажанням)

Приготування:

Для шкварок зняти шкіру з 2−3 курячих стегон. Нарізати її невеликими шматочками та вижарити на сухій сковорідці до стану рум'яних шкварок. Залишити шкварки до подачі капусняка.

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Курячий бульйон зварити зі курячих стегон, додавши довільно нарізану одну моркву й цілу цибулю.

Додати спеції — 2 лаврові листки, 2−3 духмяних перця й 2 бутони гвоздики. Варити бульйон 20 хвилин.

Додати у бульйон 100 г гречки й 350 г квашеної капусти. Варити до готовності гречки та м'якості квашеної капусти протягом 10−15 хвилин.

Посолити й поперчити. Подавати капусняк гарячим.

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Раніше ми розповідали, як приготувати традиційний сільський капусняк «по-полтавськи».

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