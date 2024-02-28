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Пахлава по-турецьки: ви будете приголомшені, наскільки це смачно

20:16 29 лютого 2024
пахлава

Це рецепт пахлави з тіста філо. Пахлава — то солодощі східної кухні. Це хрустка скоринка, просякнуті медом шари тіста й горіхи — виходить неперевершений смак, ділиться кулінарка Лілія Мацько.

Нам потрібно:

400 г тіста філо

300 г горіхів

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200 г вершкового масла

Для сиропу:

2 ст. л. меду

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300 г цукру

300 мл води

Приготування

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Горішки перебити у блендері на крихту, вершкове масло розтопити у мікрохвильовці.

Тісто філо розрізати на дві частини. Кожну частину тіста змастити маслом, посипати подробленими горіхами та за допомогою дерев’яної шпажки скрутити в рулет і добре притиснути.

Форму для випікання змащуємо маслом і викладаємо пахлаву, яку також змащуємо маслом.

Випікати 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.

А поки печеться, робимо медовий сироп. У посудину налити воду, засипати цукор та додати мед, поставити на невеликий вогонь та, постійно помішуючи, довести до кипіння. Дістати пахлаву та ще гарячою залити звареним сиропом, залишити на декілька годин.

А як приготувати з тіста філо нереально красивий та смачний пиріг «Цитрусова троянда», дивіться тут.

Читайте також: М'ясний пиріг із тіста філо: рецепт шеф-кухаря Валі Саєнко «для любителів легких страв»

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