Пахлава по-турецьки: ви будете приголомшені, наскільки це смачно
Це рецепт пахлави з тіста філо. Пахлава — то солодощі східної кухні. Це хрустка скоринка, просякнуті медом шари тіста й горіхи — виходить неперевершений смак, ділиться кулінарка Лілія Мацько.
Нам потрібно:
400 г тіста філо
300 г горіхів
200 г вершкового масла
Для сиропу:
2 ст. л. меду
300 г цукру
300 мл води
Приготування
Горішки перебити у блендері на крихту, вершкове масло розтопити у мікрохвильовці.
Тісто філо розрізати на дві частини. Кожну частину тіста змастити маслом, посипати подробленими горіхами та за допомогою дерев’яної шпажки скрутити в рулет і добре притиснути.
Форму для випікання змащуємо маслом і викладаємо пахлаву, яку також змащуємо маслом.
Випікати 30 хвилин у духовці, розігрітій до 180 градусів.
А поки печеться, робимо медовий сироп. У посудину налити воду, засипати цукор та додати мед, поставити на невеликий вогонь та, постійно помішуючи, довести до кипіння. Дістати пахлаву та ще гарячою залити звареним сиропом, залишити на декілька годин.
А як приготувати з тіста філо нереально красивий та смачний пиріг «Цитрусова троянда», дивіться тут.
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