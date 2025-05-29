Окупанти вдарили балістикою по Миколаївщині та били КАБами по Запоріжжю: є жертви й поранені

У п'ятницю, 29 травня, російські війська вдарили балістикою по фермі в Миколаївській області. Четверо людей поранені.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Віталій Кім.

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«Російська мразота вдарила балістикою по фермерському господарству у Горохівській громаді», — розповів він.

За даними голови ОВА, поранено четверо працівників підприємства.

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«Троє у важкому стані. За їх життя борються медики», — додав Кім.

Трохи пізніше Кім розповів, що один постраждалий помер у кареті швидкої по дорозі у лікарню.

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На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще одна травмована, повідомили в обласному главку ДСНС.

«Вранці, 29 травня, російські війська завдали щонайменше п’ять ударів керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Пологівського району», — йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку сталося руйнування житлового будинку з подальшим загорянням.

«У ході пошуково-рятувальних робіт рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка та передали його медикам. На жаль, через травми, несумісні з життям, він помер. Ще одна людина поранена», — додали в ДСНС.

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Зазначимо, що російські війська постійно атакують прифронтові області дронами та ракетами. Так, 28 травня російські війська атакували дроном село в Миколаївському районі. Поранення отримала маленька дитина.

Крім того, сьогодні вночі ворог двічі атакував Миколаївщину дронами типу FPV. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджений приватний будинок та автомобіль. А на Запоріжжі під час ворожої атаки по Пологівському району поранення отримав 49-річний чоловік.

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