Агресор продовжує терор мирних міст: застосовував важку артилерію, дрони та КАБи, є постраждалі

Ніч проти 29 травня знову була неспокійною для мирного населення України. Відразу після опівночі Повітряні сили ЗСУ та моніторингові сайти повідомляли про рух безпілотників ворога.

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За даними командування Повітряних сил, у ніч на 29 травня противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Цей повітряний удар було направлено на об’єкти на прифронтових територіях.

Протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА на сході та півночі країни, 10 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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Зафіксовано влучання БПЛА у 9 прифронтових локаціях у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Зокрема, агресор не припиняв терор Нікопольщини. Застосовував важку артилерію та БпЛА. Під удар потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждав 61-річний чоловік. Пошкоджені 3 приватні будинки та 30 сонячних панелей.

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За його словами, у Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, в результаті ударів КАБами поранені двоє людей. Зруйнований приватний будинок, ще два — пошкоджені.

На Запоріжжі 49-річний чоловік поранений під час ворожої атаки по Пологівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 397 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.

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Ввечері війська рф вдарили по селу Довга Балка на Донеччині. Поранені троє людей, один з них у тяжкому стані, повідомили в облпрокуратурі.

На Миколаївщині ворог двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. У с. Дніпровське внаслідок обстрілу виникла пожежа даху нежитлового будинку та сухої трави на відкритій території, які рятувальники оперативно ліквідували. Внаслідок іншого обстрілу — пошкоджений приватний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Крім того, учора, 28 травня, ворог атакував дроном типу FPV акваторію Очаківської громади, повідомили у Миколаївській ОВА.

На Сумщині від удару КАБами потерпала Есманська громада. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура.

Під час проведення пошукових робіт рятувальники деблокували з-під завалів тіло 74-річної жінки, повідомили у Сумській ОВА.

За 28 травня на території Сумської області внаслідок ворожих атак були поранені 9 людей: четверо у Юнаківській громаді, троє — в Охтирській та ще двоє — у Краснопільській громаді.

«Триває евакуація з прифронтових територій. Загалом із 202 населених пунктів області, які перебувають під загрозою обстрілів, вивозять цивільне населення. За останні чотири дні евакуювали понад 500 людей», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Найбільше штурмових дій противник здійснив на Покровському напрямку.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня протиповітряною обороною України знешкоджено 71 ворожий БпЛА на сході, півночі та півдні країни, 34 — збито вогневими засобами ураження, 37 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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