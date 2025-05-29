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Київ і область накрила негода: що обіцяють синоптики
Як і обіцяли синоптики, травень закінчується нестійким характером погоди з грозами та шквалистим посиленням вітру. Вдень Київ та область накрив сильний дощ із градом та грозою.
Так, очевидці діляться кадрами у мережі. Зокрема, через негоду в Ірпені впало дерево. Момент падіння дерева прямо на авто потрапив на відео.
У Києві заливає вулиці.
Через чималий град разом з дощем на дорогах фіксують дуже погану видимість.
У Києві фіксуються проблеми в русі тролейбусів та трамваїв. А саме: затримується рух тролейбусів №№ 22, 27, 30, 42 по вул. Довженка через скупчення води. Також затримується рух трамваїв № 15 по вул. Дегтярівська.
Поліція радить водіям та пішоходам бути уважними та обережними на дорогах.
Водіям потрібно пам’ятайте про швидкісний режим, безпечну дистанцію та інтервал, а також уникати різких маневрів.
Біля пішохідних переходів та освітніх закладів не забувати максимально знижувати швидкість.
Не залишати автомобілі біля дерев, білбордів тощо.
Пішоходам також потрібно бути уважними та обережними під час перебування на вулиці — не вибігати на дорогу, перетинати проїзну частину лише у відведених для цього місцях.
За можливості не ходити попід розлогими деревами, лініями електропередач, рекламними щитами.
За повідомленням Гідрометцентру, небезпечні метеорологічні явища по Києву та області збережуться до кінця доби.
Крім того, сьогодні Землю накрила сильна магнітна буря. Під впливом бурі можливі симптоми, такі як нудота, мігрені, апатія та загострення хронічних захворювань. Метеочутливим людям слід більше часу приділяти на відпочинок.6
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