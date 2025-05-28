41.18 / 41.74 46.81 / 47.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Я б хотів помиритися зі своєю родиною»: принц Гаррі не стримав емоцій

17:23 28 травня 2025
принц Гаррі, фото Getty Images

У королівській родині внутрішня напруженість зазвичай приховується, але іноді вона проявляється, створюючи значний резонанс. Публічне життя її членів не завжди відображає складність їхніх особистих стосунків, пише Eda TV News.

Принц Гаррі в інтерв'ю BBC зізнався у своєму бажанні примирення та перешкодах, з якими він стикається. «Я б хотів помиритися зі своєю родиною, немає сенсу продовжувати боротьбу, життя дорогоцінне, я не знаю, скільки часу залишилося моєму батькові», — сказав він. Його слова були щирими, проте він також визнав, що спілкування з Чарльзом порушене через розбіжності, пов'язані з безпекою.

Їхнє відчуження посилилася після того, як Гаррі відмовився від своїх королівських привілеїв у 2020 році, включаючи офіційний захист, який йому надавала родина. Публічні заяви щодо його ситуації викликали суперечки та перешкоджають можливому примиренню. Делікатність цього питання в контексті британської корони робить конфлікт ще складнішим.

Джулі Кобальт, експертка з вирішення конфліктів, вважає, що Гаррі втратив контроль над публічним наративом.

РЕКЛАМА

«Публічна критика своєї родини, особливо в мемуарах, гарантує захисну позицію та більшу відчуженість», — пояснила вона.

Посилаючись на книгу «Запасний» («Spare»), написану Гаррі, вона додала, що публічне обговорення сімейних проблем часто замінює їхнє вирішення, посилюючи конфлікти.

Фахівчиня зазначає, що залучення громадської думки ускладнює процес зцілення та може створювати непорозуміння.

РЕКЛАМА

«Фотографії, заголовки чи цитати поза контекстом можуть погіршити ситуацію та підживити відчуття віктимізації, — додала вона. - Потреба в зовнішньому підтвердженні є емоційним механізмом, який ще більше ускладнює примирення. Легше залишатися в ролі жертви, ніж досліджувати власний внесок у проблему».

Додамо, що попри побоювання принці Гаррі, його батько Чарльз, здається, перебуває у непоганій формі. Днями він здійснив візит до Канади, щоб відкрити нову парламентську сесію на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

186

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місто Суми. Інсталяція

Влітку Суми окупують? — експерт звернув увагу на важливу деталь

Актор Артур Логай

Довіряти не можна нікому: відомі актори неочікувано перервали всі зв’язки

Помідори ростуть міцними та соковитими після підживлення, фото з відкритих джерел

Сусіди точно будуть заздрити: чим підживлювати помідори, щоб плоди були рекордної ваги

Таро-прогноз на 29 травня 2025 року для всіх знаків зодіаку&nbsp;— Фото: Pixabay

Ракам — «Двійка Кубків» та романтика, Рибам — «Туз Денаріїв» та шанс: Таро-прогноз на 29 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів