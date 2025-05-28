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«Я б хотів помиритися зі своєю родиною»: принц Гаррі не стримав емоцій
У королівській родині внутрішня напруженість зазвичай приховується, але іноді вона проявляється, створюючи значний резонанс. Публічне життя її членів не завжди відображає складність їхніх особистих стосунків, пише Eda TV News.
Принц Гаррі в інтерв'ю BBC зізнався у своєму бажанні примирення та перешкодах, з якими він стикається. «Я б хотів помиритися зі своєю родиною, немає сенсу продовжувати боротьбу, життя дорогоцінне, я не знаю, скільки часу залишилося моєму батькові», — сказав він. Його слова були щирими, проте він також визнав, що спілкування з Чарльзом порушене через розбіжності, пов'язані з безпекою.
Їхнє відчуження посилилася після того, як Гаррі відмовився від своїх королівських привілеїв у 2020 році, включаючи офіційний захист, який йому надавала родина. Публічні заяви щодо його ситуації викликали суперечки та перешкоджають можливому примиренню. Делікатність цього питання в контексті британської корони робить конфлікт ще складнішим.
Джулі Кобальт, експертка з вирішення конфліктів, вважає, що Гаррі втратив контроль над публічним наративом.
«Публічна критика своєї родини, особливо в мемуарах, гарантує захисну позицію та більшу відчуженість», — пояснила вона.
Посилаючись на книгу «Запасний» («Spare»), написану Гаррі, вона додала, що публічне обговорення сімейних проблем часто замінює їхнє вирішення, посилюючи конфлікти.
Фахівчиня зазначає, що залучення громадської думки ускладнює процес зцілення та може створювати непорозуміння.
«Фотографії, заголовки чи цитати поза контекстом можуть погіршити ситуацію та підживити відчуття віктимізації, — додала вона. - Потреба в зовнішньому підтвердженні є емоційним механізмом, який ще більше ускладнює примирення. Легше залишатися в ролі жертви, ніж досліджувати власний внесок у проблему».
Додамо, що попри побоювання принці Гаррі, його батько Чарльз, здається, перебуває у непоганій формі. Днями він здійснив візит до Канади, щоб відкрити нову парламентську сесію на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні.
Фото: Getty Images186
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