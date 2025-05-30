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Книга рецептів
20:07 — 30 травня 2025
Готуємо соленики: діти зметуть зі столу за лічені хвилини
Ці хрумкі смаколики готуються дуже швидко. Соленики можна подавати до чаю, перших страв, використати для сніданку або брати із собою в дорогу. Ще їх дуже люблять дітки, ділиться кулінарка Тамара Проскурня.
Складники:
- 300 г борошна
- 125 г масла (розтопити)
- 1 яйце
- 200 г твердого сиру
- 100 г сметани
- 0,5 чайної ложки солі
- 1 чайна ложка розпушувача.
- Можна додати трави, паприку, перець, тмин.
Приготування:
Замісити тісто, скатати кульки, як перепелине яйце. Випікати у електровафельниці.
Смачного!
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