Готуємо соленики: діти зметуть зі столу за лічені хвилини

Ці хрумкі смаколики готуються дуже швидко. Соленики можна подавати до чаю, перших страв, використати для сніданку або брати із собою в дорогу. Ще їх дуже люблять дітки, ділиться кулінарка Тамара Проскурня.

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Складники: 300 г борошна

125 г масла (розтопити)

1 яйце

200 г твердого сиру

100 г сметани

0,5 чайної ложки солі

1 чайна ложка розпушувача.

Можна додати трави, паприку, перець, тмин.

Приготування:

Замісити тісто, скатати кульки, як перепелине яйце. Випікати у електровафельниці.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт рогаликів на сирному тісті.

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