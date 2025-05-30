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Готуємо соленики: діти зметуть зі столу за лічені хвилини

20:07 30 травня 2025
Соленики. Фото кулінарки Тамари Проскурні

Ці хрумкі смаколики готуються дуже швидко. Соленики можна подавати до чаю, перших страв, використати для сніданку або брати із собою в дорогу. Ще їх дуже люблять дітки, ділиться кулінарка Тамара Проскурня.

Складники:

  • 300 г борошна
  • 125 г масла (розтопити)
  • 1 яйце
  • 200 г твердого сиру
  • 100 г сметани
  • 0,5 чайної ложки солі
  • 1 чайна ложка розпушувача.
  • Можна додати трави, паприку, перець, тмин.

Приготування:

Замісити тісто, скатати кульки, як перепелине яйце. Випікати у електровафельниці.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт рогаликів на сирному тісті.

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