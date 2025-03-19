Хрумкі грінки з маком і корицею: полюбите з першого разу

Чи куштували ви колись грінки з маком? Якщо ні, приготуйте їх найближчим часом. І ви, мабуть, полюбите їх одразу. Подавайте до чаю чи кави. Пригощайте рідних та близьких. Напевно, вони будуть у захваті і попросять вас приготувати смаколик ще не раз. Це і є найвищий комплімент страві та кулінару. Хіба ж не так?

ВІДЕО ДНЯ

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом хрустких грінок з маком та корицею.

— Якщо у вас залишився черствий білий хліб чи булочки, приготуйте грінки з маком, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно. Готуються вони просто.

Хрумкі грінки з маком і корицею Булочки або батон 150 г молока РЕКЛАМА Ванільний цукор Сіль 2 яйця 50 г макової начинки РЕКЛАМА Цукор з корицею для панірування З'єднати яйця з молоком, додавши сіль, ванільний цукор та макову начинку. Просочити цією сумішшю скибочки батона. Панірувати в цукрі з корицею. Запекти в духовці до золотистої скоринки. Температура в духовці має бути 180 градусів. Перевернути один раз. І смачного! РЕКЛАМА

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати дивовижний брауні з маком.

Фото Елли Іванової

28

Читайте нас у Facebook