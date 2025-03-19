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Хрумкі грінки з маком і корицею: полюбите з першого разу

21:59 20 березня 2025
грінки

Чи куштували ви колись грінки з маком? Якщо ні, приготуйте їх найближчим часом. І ви, мабуть, полюбите їх одразу. Подавайте до чаю чи кави. Пригощайте рідних та близьких. Напевно, вони будуть у захваті і попросять вас приготувати смаколик ще не раз. Це і є найвищий комплімент страві та кулінару. Хіба ж не так?

Кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом хрустких грінок з маком та корицею.

— Якщо у вас залишився черствий білий хліб чи булочки, приготуйте грінки з маком, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно. Готуються вони просто.

Хрумкі грінки з маком і корицею

Булочки або батон

150 г молока

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Ванільний цукор

Сіль

2 яйця

50 г макової начинки

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Цукор з корицею для панірування

З'єднати яйця з молоком, додавши сіль, ванільний цукор та макову начинку. Просочити цією сумішшю скибочки батона. Панірувати в цукрі з корицею.

Запекти в духовці до золотистої скоринки. Температура в духовці має бути 180 градусів. Перевернути один раз.

І смачного!

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Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати дивовижний брауні з маком.

Читайте також: Дуже смачна домашня халава: ви здивуєтеся, як просто її готувати

Фото Елли Іванової

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