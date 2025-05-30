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Осиротіли двоє дітей: на Курщині загинув воїн із Вінницької області
Майже 9 місяців пошуків, сподівань та надії рідних на добрі новини, але на жаль, дива не сталося. На вічний спочинок до Гайсинської громади повернувся захисник Володимир Провороцький. Йому навіки 40 років, повідомляє міська рада.
«Володимир мав особливий талант у малярстві та золоті руки. Займався професійними ремонтами, різьбою, працював на будівництві. Не один Божий Храм ремонтували та оздоблювали його ручки. Але прийшов момент, і довелося в них взяти зброю, щоб захистити свою родину, свій народ та українську землю», — йдеться у повідомленні.
Володимир Провороцький був мобілізований до лав українського війська у березні 2023 року. Службу проходив розвідником-навідником у 61-й окремій механізованій бригаді.
З серпня 2024 виконував бойове завдання на Курщині.
«З середини серпня 2024 року перестав виходити та зв'язок та вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Лише нещодавно загибель Володимира була підтверджена. Сталося це 15 серпня 2024 року неподалік від населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району Курської області рф. Орки безжально забрали життя молодого, статного і дужого чоловіка та осиротили його родину».
Вдома у розпачі чекала на свого сина мати, на чоловіка — дружина, донька та син, сестра, рідні, близькі … Останній шлях захисника додому був устелений квітами та лампадками. Поховали героя на кладовищі міста Гайсин на Алеї слави з усіма військовими почестями.
Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на Донеччині 23-річного Микити Деордіци, на рахунку якого десятки блискуче виконаних бойових завдань.43
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