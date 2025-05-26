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росія хоче захопити ще більше українських регіонів: експерт про плани кремля
У деяких колах існує багато спекуляцій щодо мирних намірів кремля. Однак для військового експерта Ніко Ланге це зрозуміло: путін не зацікавлений у припиненні вогню. Він припускає, що президент росії хоче завоювати значно більше української території.
«путін ніколи не мав наміру припинити вогонь. Він використовує цю дискусію для створення військових фактів, — сказав Ланге німецьким ЗМІ. — Швидше, метою путіна є завоювання ще трьох українських регіонів та придушення українського опору на вже окупованих територіях».
На його думку, «росія намагатиметься просунутися в Сумську, Харківську та Дніпропетровську області, створюючи нові проблеми для переговорів на додаток до чотирьох територій, анексованих на папері». За словами Ланге, росіяни успішно скопіювали українську тактику використання дронів. Маючи тисячі нових безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, росіяни «полюватимуть на українські логістичні підрозділи» та знищуватимуть їх щодня.
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