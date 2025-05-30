- 16:32 Знищення Кримського мосту «роздратує путіна до смерті», — аналітик
- 16:07 Успіх буде на їхньому боці: п'яти знакам зодіаку поталанить у вихідні 31 травня — 1 червня
- 15:44 Доплати пенсіонерам та техогляд авто за новими цінами: що зміниться для українців з 1 червня 2025 року
- 15:23 Пропозиції путіна щодо переговорів — показуха, — ЗМІ
- 14:54 І шкідників прожене, і рослини підживить: готуємо правильно часниковий настій для города
- 14:39 Де дивитись онлайн «ПСЖ» — «Інтер»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги чемпіонів
- 14:22 Кінець «економічного безвізу» з ЄС: чи злетить курс долара після 1 червня?
- 14:01 Із весни в літо — з дощами і градом: які погодні сюрпризи обіцяють синоптики на вихідних 31 травня та 1 червня
- 13:53 Частині молодих українців виплатять по 200 тисяч гривень: хто може розраховувати на бонус
- 13:34 «Це займе приблизно півтора-два тижні»: Трамп знову висловив розчарування путіним, але санкції не вводить
- 13:09 Гроші замість «пакета малюка»: як виплата вплине на призначення субсидії
- 12:47 В Україні перенесли святкування Дня захисту дітей: подробиці
Частині молодих українців виплатять по 200 тисяч гривень: хто може розраховувати на бонус
Кабінет міністрів, який раніше підвищив виплати курсантам (йдеться про відмінників, які навчаються на останньому курсі, та тим, хто проходить практику), ухвалив рішення щодо одноразових виплат молодим медикам. Втім, це стосується не всіх випускників медичних вишів.
Як повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль, по 200 тисяч гривень одноразової виплати зможуть отримати ті випускники-медики, які влаштуються на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.
Він назвав цю виплату «дієвою підтримкою молодих спеціалістів та засобом подолання кадрового дефіциту медиків на місцях».
Раніше уряд підтримав постанову, якою вдосконалюється механізми виплат грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, щодо виплат у разі його потрапляння бійця в полон. Також в парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонується родинам військових, які загинули в полоні, виплачувати одноразову допомогу в розмірі 15 млн гривень — які і рідним бійців, які загинули на полі бою.
Фото Pixabay99
Читайте нас у Facebook