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Суспільство та люди

Частині молодих українців виплатять по 200 тисяч гривень: хто може розраховувати на бонус

13:53 30 травня 2025
Кабмін визначився із підтримкою молодих медиків. Фото Pixabay

Кабінет міністрів, який раніше підвищив виплати курсантам (йдеться про відмінників, які навчаються на останньому курсі, та тим, хто проходить практику), ухвалив рішення щодо одноразових виплат молодим медикам. Втім, це стосується не всіх випускників медичних вишів.

Як повідомив прем'єрміністр Денис Шмигаль, по 200 тисяч гривень одноразової виплати зможуть отримати ті випускники-медики, які влаштуються на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

Він назвав цю виплату «дієвою підтримкою молодих спеціалістів та засобом подолання кадрового дефіциту медиків на місцях».

Раніше уряд підтримав постанову, якою вдосконалюється механізми виплат грошового забезпечення військовослужбовців, зокрема, щодо виплат у разі його потрапляння бійця в полон. Також в парламенті був зареєстрований проєкт закону, яким пропонується родинам військових, які загинули в полоні, виплачувати одноразову допомогу в розмірі 15 млн гривень — які і рідним бійців, які загинули на полі бою.

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Фото Pixabay

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