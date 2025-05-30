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Колишню команду Шевченка очолив шестиразовий чемпіон Італії
Новим головним тренером «Мілана», який сенсаційно вилетів із Ліги чемпіонів ще на стадії 1/8 фіналу, став знаменитий італієць Массіміліано Аллегрі, який підписав контракт із клубом на два роки з можливістю пролонгації ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт «червоно-чорних».
На цій посаді 57-річний фахівець замінив звільненого португальця Сержіу Консейсау.
Зазначимо, що Аллегрі вже працював із «Міланом» у 2010—2014 роках, вигравши з підопічними чемпіонат та Суперкубок Італії. Але найбільшого успіху у своїй кар'єрі тренер досяг на чолі «Ювунтуса» (2014--2019, 2021—2024 роки). Зі Старою Синьйорою фахівець по п'ять разів виграв серію А та Кубок Італії, двічі став володарем Суперкубка країни, а також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, що у сезоні, що фінішував, «Мілан» посів у чемпіонаті Італії лише 8-е місце і програв у фіналі Кубка країни «Болоньї». Вперше за п'ять років колишня команда Андрія Шевченка не зіграє у єврокубках.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Шахтаря» став колишній футболіст «Барселони».
Фото ФК «Мілан»34
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