Тельцям — «Дама Мечів» та важлива зустріч, Левам — «Десятка Кубків» та ризик втрати: Таро-прогноз на 31 травня

Фахівці у галузі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень з 26 травня по 1 червня, а тарологи розповіли про прогноз карт на 31 травня 2025 року. Карти Таро розкривають несподівані повороти долі кожного знака Зодіаку. Енергії дня будуть особливо помітні для Тельців та Раків, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Колесо Фортуни

Сьогодні Козерогам відкриються нові можливості, особливо у бізнесі та творчості. Це поворотний момент, коли все може змінитися на краще. Не бійтеся ризикувати та довіритися інтуїції. Переговори будуть продуктивними, якщо проявите наполегливість. Успіх буде на вашому боці!

Водолій — Імператриця

Водолії відчують приплив натхнення. День сприятливий для творчості та догляду за собою. Однак будьте обережні у спілкуванні — емоційні коливання можуть призвести до непорозуміння. Гарний день для піклування про здоров'я. Можливі приємні звістки.

Риби — Трійка Мечів

Риби переживуть хвилюючий день у любовній сфері. Самотніх чекає несподівана зустріч, а парам — поглиблення стосунків. Карта попереджає про можливі емоційні переживання — не поспішайте з висновками та поговоріть із партнером.

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Овен — Палац Мечів

Сьогодні Овни можуть відчути опір зовнішніх обставин. Важливо зберігати внутрішній баланс і дозволяти емоціям управляти рішеннями. Вечір ідеально підійде для відпочинку та відновлення сил.

Телець — Дама Мечів

Тельцям варто проявити ясність розуму, щоб розібратися у заплутаних ситуаціях. День сприятливий для відвертих розмов та змін у особистому житті. Є ймовірність зустріти людину, яка відіграє важливу роль у житті. Чесність та відкритість принесуть успіх.

Близнюки — Дама Денаріїв

Сьогодні Близнюкам варто більше уваги приділити своєму стану та уникати перевантажень. Це гарний день для фінансових справ та планування бюджету. Вечір рекомендується провести у спокійній обстановці із сім'єю.

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Рак — Трійка Денаріїв

Раки повинні залишити минуле позаду та зосередитися на професійному зростанні. Ідеї будуть почуті, якщо проявите ініціативу. Увага до близьких допоможе налагодити стосунки.

Лев — Десятка Кубків

Сьогодні Левам варто бути уважними до дрібниць, щоб не втратити важливі речі. У стосунках проявіть терпіння, а ввечері розслабтеся та насолоджуйтесь гармонією.

Діва — Туз Кубків

На Дів чекає емоційно насичений день. Критика може бути корисною, якщо сприймати її як пораду. Вечір — час для душевних розмов та зізнань.

Терези — Король Жезлів

Терезам відкриються нові можливості у вигляді ідей, проєктів чи знайомств. День сприятливий для навчання, подорожей та розширення горизонтів. Можливі раптові зміни в особистому житті.

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Скорпіон — Двійка Жезлів

Скорпіонам сьогодні важко утримати емоції під контролем. Уникайте імпульсивних рішень та зосередьтеся на внутрішньому балансі. Вечір підійде для аналізу цілей.

Стрілець — Вежа

День принесе Стрільцям серйозні зміни, до яких вони будуть готові. Це шанс звільнитися від старого та розпочати нове. Головне — зберігайте самовладання і не бійтеся приймати складні рішення.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки зодіаку, яким Фортуна допоможе розбагатіти влітку 2025 року.

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