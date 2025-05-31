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Алла Пугачова «вставить усім шпильку»: співачку відмовились признати «іноагентом» і навіть запросили на фестиваль у рф
Всупереч намаганням хейтерів втягнути співачку Аллу Пугачову у якусь «замовну» справу й «причепити» до неї статус «іноагента», який би дав привід до переслідувань, мін'юст рф не знайшов підстав для визнання її та телеведучого Івана Урганта іноземними агентами.
Про це заявив агентству ТАРС заступник міністра юстиції росії Олег Свириденко. З його слів, це пояснюється відсутністю порушень законодавства з їхнього боку.
«Ми без фактури не працюємо. Якщо людина живе у межах правового поля, ми це бачимо. На сьогодні підстав для визнання їх іноагентами немає», — сказав Свириденко.
Як зазначив чиновник, тих чи інших осіб вносять до реєстру іноагентів за наявності підтверджених фактів порушення закону.
Зазначимо, що включити Пугачову до реєстру російського мін'юсту неодноразово закликали у держдумі.
Разом з тим, видання «Абзац» повідомило, що Аллу Пугачову запросили на ХХ Міжнародний музичний фестиваль «Нова хвиля», який пройде в росії з 22 по 27 серпня 2025 року. Про це начебто заявив журналіст та блогер Володимир Манукян.
«Міністерство юстиції не визнало її іноагентом, проти неї не порушено жодних кримінальних справ у нашій країні. З погляду права вона не має обмежень у росії», — заявив Манукян.
Також він зізнався, що запрошення Примадонни непокоїть його і «наштовхує на певні думки».
На думку блогера, виступ Пугачової на «Новій хвилі» викличе «негативний ефект».
«Вона може приїхати до росії лише заради того, щоб „вставити шпильку“ всім нам. … Її повернення вплине на суспільство. Я сподіваюся, що якщо запрошення вже справді надіслано, організатори конкурсу його відкликають», — підсумував Манукян.
Іншими словами, поки що відома співачка перемагає спроби влади країни настроїти проти неї суспільство. А шанувальники в рф якщо і не підтримують відкрито артистку, то висловлюють у соціальних мережах симпатію їй та дочці співачки Христині Орбакайте.
Зокрема, під постом Христини про святкування дня народження у соціальній мережі були тільки компліменти та добрі побажання їй та Аллі Пугачовій.121
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