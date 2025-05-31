Алла Пугачова «вставить усім шпильку»: співачку відмовились признати «іноагентом» і навіть запросили на фестиваль у рф

Всупереч намаганням хейтерів втягнути співачку Аллу Пугачову у якусь «замовну» справу й «причепити» до неї статус «іноагента», який би дав привід до переслідувань, мін'юст рф не знайшов підстав для визнання її та телеведучого Івана Урганта іноземними агентами.

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Про це заявив агентству ТАРС заступник міністра юстиції росії Олег Свириденко. З його слів, це пояснюється відсутністю порушень законодавства з їхнього боку.

«Ми без фактури не працюємо. Якщо людина живе у межах правового поля, ми це бачимо. На сьогодні підстав для визнання їх іноагентами немає», — сказав Свириденко.

Як зазначив чиновник, тих чи інших осіб вносять до реєстру іноагентів за наявності підтверджених фактів порушення закону.

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Зазначимо, що включити Пугачову до реєстру російського мін'юсту неодноразово закликали у держдумі.

Разом з тим, видання «Абзац» повідомило, що Аллу Пугачову запросили на ХХ Міжнародний музичний фестиваль «Нова хвиля», який пройде в росії з 22 по 27 серпня 2025 року. Про це начебто заявив журналіст та блогер Володимир Манукян.

«Міністерство юстиції не визнало її іноагентом, проти неї не порушено жодних кримінальних справ у нашій країні. З погляду права вона не має обмежень у росії», — заявив Манукян.

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Також він зізнався, що запрошення Примадонни непокоїть його і «наштовхує на певні думки».

На думку блогера, виступ Пугачової на «Новій хвилі» викличе «негативний ефект».

«Вона може приїхати до росії лише заради того, щоб „вставити шпильку“ всім нам. … Її повернення вплине на суспільство. Я сподіваюся, що якщо запрошення вже справді надіслано, організатори конкурсу його відкликають», — підсумував Манукян.

Іншими словами, поки що відома співачка перемагає спроби влади країни настроїти проти неї суспільство. А шанувальники в рф якщо і не підтримують відкрито артистку, то висловлюють у соціальних мережах симпатію їй та дочці співачки Христині Орбакайте.

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Зокрема, під постом Христини про святкування дня народження у соціальній мережі були тільки компліменти та добрі побажання їй та Аллі Пугачовій.

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