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Стиль життя

Чим відрізняється англійський сніданок у готелі від американського: деякі нюанси вас здивують

22:28 31 травня 2025
англійський та американський сніданок

У сезон літніх відпусток багато хто планує сімейний відпочинок або туристичні поїздки. Зупиняючись у готелі, найчастіше замовляють у ньому і сніданок. І це, як правило, чудова ідея.

Чи знаєте ви, чим континентальний сніданок відрізняється від інтерконтинентального? Континентальний сніданок характерний для невеликих готелів та включає переважно холодні страви — мюслі, йогурт, нарізку сиру, ковбаси, випічку, конфітюри, мед, фрукти… Інтерконтинентальний відрізняється набагато більшим розмаїттям. Гостям пропонують яєчню, сосиски та інші гарячі страви. Це може бути шведський стіл.

А чи знаєте ви різницю між англійським та американським сніданком?

В обох, як правило, є страви з яєць, сосиски, бекон, овочі. Але англійський зазвичай включає ще й гриби, а також бобові, а для американського характерні панкейки (знамениті американські оладки).

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Знання цих відмінностей допоможе вам зорієнтуватися при виборі готелю та сніданку, а також почуватися максимально комфортно.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, за якими ознаками можна визначити якість кави еспресо та капучино.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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