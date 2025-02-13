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Книга рецептів

Панкейки з «родзинкою»: справжній український сніданок від Лілії Цвіт

9:54 14 лютого 2025
Панкейки з маком

І дорослі, і особливо діти ніколи не відмовляться з’їсти зранку солодкі панкейки, рецепт яких прийшов до нас з Америки. Зовні вони нагадують пишні млинці, проте між ними є відмінності — як за складом та способом приготування, так і за смаковими якостями. Так у панкейки, як правило, додається розтоплене вершкове масло — воно надає їм особливого смаку, а ще через цей складник дозволяє смажити панкейки на сухій сковороді або ж з невеликою кількістю олії.

А фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом сирних панкейків з маком, які нещодавно почала готувати рідним на сніданок.

«Сирні панкейки з маком — не лише смачні, а ще й корисні, крім того, готуються дуже швидко», — говорить вона.

Інгредієнти:

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  • яйця — 2 шт;
  • цукор — 1 ст. л;
  • сир кисломолочний — 300 г;
  • розпушувач — 1 уп (16 г);
  • ванільний цукор — 1 уп (16 г);
  • лрібка солі;
  • мак — 2 ст. л.;
  • борошно — 3 ст. л.

Приготування

До сиру додаємо яйця, цукор, трішки ванільного цукру і все розтираємо ложкою до однорідної маси, після чого додаємо борошно і розпушувач.

Останній штрих — додавання сухого маку, який вносить до страви особливу цікавинку.

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Обсмажуємо панкейки на сковороді з обох сторін до золотистого кольору (можна смажити без олії).

Наші панкейки виходять м'якесенькі і дуже ніжні, а подавати їх можна з медом або ж із солодким сиропом, який гарно стікатиме по гірці ранкової випічки.

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Також чудовим сніданком у неділю стануть зелені шпинатні млинці з начинкою з домашнього сиру.

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