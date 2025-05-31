41.16 / 41.69 46.77 / 47.49
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Інтер» у день фіналу Ліги чемпіонів оголосив трагічну звістку (фото)

14:17 31 травня 2025
Ернесто Пеллегріні

У суботу, 31 травня, у день фіналу Ліги чемпіонів «ПСЖ» — «Інтер» пішов із життя 83-річний колишній президент міланського клубу Ернесто Пеллегріні, повідомляє пресслужба «синьо-чорних».

«Президент Ернесто Пеллегріні залишив нас. Протягом 11 років він керував „Інтером“ із мудрістю, честю та рішучістю, залишивши незабутній слід в історії нашого клубу. ФК „Інтер“ та всі вболівальники нероадзурі з його родиною», — йдеться у повідомленні клубу.

Колишній підприємець Ернесто Пеллегріні очолював міланський гранд з 1984 по 1995 рік. У цей період команда виграла чемпіонат Італії-1988/1989, Суперкубок країни та два Кубки УЄФА — 1991 та 1994 років. 1995-го Пеллегріні продав клуб Массімо Моратті, який керував «синьо-чорними» до 2013 року.

РЕКЛАМА
Ернесто Пеллегріні (крайній ліворуч у верхньому ряду) після завоювання "Інтером" чергового трофею

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний ексбос футбольного клубу, за якого команда здобула 69 трофеїв.

Фото ФК «Інтер»

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Герань

Розкидайте навколо герані й будете насолоджуватись рясним цвітінням

Як відмити чавунну ванну, фото з відкритих джерел

Зробіть так, і чавунна ванна буде як нова: ніякого бруду, іржі чи нальоту

Томати

Лише одна таблетка — і томати не хворіють: аптечний секрет для шаленого врожаю

Помідори ростуть міцними та соковитими після підживлення, фото з відкритих джерел

Сусіди точно будуть заздрити: чим підживлювати помідори, щоб плоди були рекордної ваги

Наступний матеріал
Новини партнерів