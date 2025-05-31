«Інтер» у день фіналу Ліги чемпіонів оголосив трагічну звістку (фото)

У суботу, 31 травня, у день фіналу Ліги чемпіонів «ПСЖ» — «Інтер» пішов із життя 83-річний колишній президент міланського клубу Ернесто Пеллегріні, повідомляє пресслужба «синьо-чорних».

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«Президент Ернесто Пеллегріні залишив нас. Протягом 11 років він керував „Інтером“ із мудрістю, честю та рішучістю, залишивши незабутній слід в історії нашого клубу. ФК „Інтер“ та всі вболівальники нероадзурі з його родиною», — йдеться у повідомленні клубу.

Колишній підприємець Ернесто Пеллегріні очолював міланський гранд з 1984 по 1995 рік. У цей період команда виграла чемпіонат Італії-1988/1989, Суперкубок країни та два Кубки УЄФА — 1991 та 1994 років. 1995-го Пеллегріні продав клуб Массімо Моратті, який керував «синьо-чорними» до 2013 року.

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Ернесто Пеллегріні (крайній ліворуч у верхньому ряду) після завоювання "Інтером" чергового трофею

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний ексбос футбольного клубу, за якого команда здобула 69 трофеїв.

Фото ФК «Інтер»

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