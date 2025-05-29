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Де дивитись онлайн «ПСЖ» — «Інтер»: розклад трансляцій та прогноз на фінал Ліги чемпіонів
У суботу, 31 травня, слідом за фіналами Ліги Європи та Ліги конференцій на «Альянц Арені» у Мюнхені відбудеться вирішальний матч Ліги чемпіонів, у якому за звання найсильнішого клубу Старого Світу змагатимуться чемпіон Франції «ПСЖ» та віцечемпіон Італії «Інтер» (арбітр — 40-річний Іштван Ковач з Румунії)).
Зазначимо, що «ПСЖ» лише одного разу виходив у фінал Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів) — у 2020 році, тоді як «Інтер» грав у вирішальних зустрічах турніру шість разів і тричі ставав чемпіоном (1964, 1965 та 2010 років).
Дивно, але команди Луїса Енріке та Сімоне Індзагі (а також їхніх попередників) раніше жодного разу не перетиналися одна з одною в офіційних поєдинках. Історія їхнього протистояння обмежилася п'ятьма товариськими матчами, в яких три перемоги здобув «ПСЖ», одну — «Інтер», а ще одна гра завершилася внічию. Ба більше, представники Франції та Італії ніколи раніше не протистояли один одному у фіналах Кубка європейських чемпіонів.
У майбутній зустрічі букмекери бачать невеликим фаворитом парижан. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «ПСЖ» в основний час приймає з коефіцієнтом 2,20, на нічию та виграш міланців — 3,30.
У прямій трансляції матч «ПСЖ» — «Інтер» на території України покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.
Ліга чемпіонів. Фінал
31 травня (субота)
«ПСЖ» — «Інтер» 22:00 MEGOGO
Нагадаємо, що і «ПСЖ», і «Інтер» виступлять на клубному чемпіонаті світу, який пройде з 15 червня по 13 липня у США.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанати «ПСЖ» спалили авто, що в'їхало в натовп після виходу команди у фінал Ліги чемпіонів.11
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