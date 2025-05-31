Ціни готуються до «стрибка»: які продукти подорожчають до осені

Навчені власним досвідом, українці знають, що ціни на деякі продукти харчування змінюються залежно від сезону. І зазвичай у період дозрівання вартість овочів та фруктів знижується. На жаль, в цьому році така «традиція» буде, скоріше за все, порушена.

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Причина — весняні заморозки, які завдали шкоди багатьом культурам. Про це розповіла «Суспільному» директорка Львівського департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко.

За словами експертки, втрати зазнав урожай ріпаку, ранніх овочів, але найбільше постраждали ягоди та фрукти. Це загрожує підвищенням цін.

До того, за словами Людмили Гончаренко, на формування цін впливають не лише погодні умови, а й багато інших чинників. Зокрема, це витрати на енергоносії, оплата праці, купівля різних засобів захисту культур.

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Найбільш відчутним буде зростання цін на літні ягоди. Менш доступними також будуть абрикоси, персики й сливи.

«Ціни, найімовірніше, зростуть на ягідну групу: черешню, вишню, сливу. Щодо кісточкових, то хоч втрати є несуттєві, але ріст цін помітний вже», — прогнозує Людмила Гончаренко.

У пік збирання врожаю сезонна продукція може дешевшати, проте низьких цін цього року очікувати не варто.

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«Сезонні продукти може і будуть за нижчу ціну, але їх вартість все одно буде високою», — наголосила фахівець.

Також нагадаємо, в Україні зафіксовано і здешевшання деяких овочів, наприклад, томатів. Вже зараз гуртові ціни на помідори знижуються, а слідом за ними подешевшають і помідори, які українці купують на ринках та у магазинах у роздріб.

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